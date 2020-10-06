聽新聞
test
0:00 / 0:00

破金氏紀錄！「世界第一長腿」17歲少女腿長135公分

聯合新聞網 / 綜合報導
卡林的腿有135公分長。圖／翻攝自金氏世界紀錄官網
卡林的腿有135公分長。圖／翻攝自金氏世界紀錄官網

許多女生都夢想有又細又長的雙腿，但如果太長反而是種困擾了，美國17歲的少女卡林（Maci Currin）就擁有全世界最長的腿，長度有135公分，並且獲得金氏世界紀錄的認證。

根據「每日郵報」報導和金氏世界紀錄官網資料，17歲的少女卡林來自美國德克薩斯州，她光是身高就有208公分，腿的長度則有135公分，等於佔了整體身高的6成，卡林的家人也都是高個子，她的爸爸身高有195公分，媽媽身高超過170公分，弟弟則是190公分，僅管家人的身高已經比一般人還高，但卡林母親站在她旁邊還是差了一大截。

卡林9歲時，身高就已經有170公分，她表示，自己的身高並沒有突然飆高成長，而是每年固定增加幾公分，才慢慢長到現在這個身高，而目前17歲的她，是不是已經停止生長，也無從得知。

卡林的母親表示，卡林在2歲時，就已經跟幼稚園兒童一樣高，當時飽受許多人的批評與指點，卡林談到身高過高其實帶來不少麻煩的影響，最困難的是找到合適的衣服，她稱幾乎所有衣服及褲子都要特別訂做才行，除此之外，進門跟上車撞到頭已是家常便飯，常常稍不注意就會撞到。不過卡林表示除了生活不便外，偶爾還是會有一些好處，像是排球比賽時，就特別吃香。

雖然身高帶給卡林諸多不便，但卡林抱有樂觀的心情，她希望未來能在英國讀大學以及成為專業的模特兒，她鼓勵各地的人不論是矮或高，都應該接納自己的身高，直言「不要讓任何人改變你的想法，勇敢去做就對了」。

另外，前一位金氏世界紀錄「長腿」保持人是俄羅斯籃球明星麗絲娜（Ekaterina Lisina），她身高205公分，腿長133公分，卡林的腿比麗絲娜長了整整2公分，卡林的雙腿打敗前一位紀錄保持者，並送入2021年金氏世界紀錄。

卡林母親有170公分高，但站在她旁邊還是差了一大截。圖／翻攝自金氏世界紀錄官網
卡林母親有170公分高，但站在她旁邊還是差了一大截。圖／翻攝自金氏世界紀錄官網

金氏世界紀錄 奇聞

延伸閱讀

甜言蜜語騙倒國中少女 摸一把代價60萬

被害少女母親：對陳同佳仍未來台投案無法釋懷

美19歲少女放學回家失蹤32年成懸案 一張可疑綁架照片引關注

少女裝19歲上包養網 男子花1萬性交易完差點GG

相關新聞

破金氏紀錄！「世界第一長腿」17歲少女腿長135公分

許多女生都夢想有又細又長的雙腿，但如果太長反而是種困擾了，日前美國17歲的少女卡林（Maci Currin）就擁有全世界最長的腿，長度有135公分...

迷你玩具郵務車穿梭英國街頭 40歲駕駛：只是想逗大家笑

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地一名40歲男子泰瑞爾（Alton Tyrell），將兒童投幣式玩具郵務車改裝成電動踏板車，九月一整個月穿梭在速食店、人行道。泰瑞爾說：「我只是想逗大家笑。」

媽媽裸體入鏡、學生睡到叫不醒...這班小學網課狀況多！

印度媒體Latestly報導，美國網友Young Simba分享一段當地小學生網課畫面，只見有名小學生懶洋洋躺在鏡頭前；另一名學生早已睡到不省人事，完全不顧老師頻叫喚他的名字；最後，一位學生媽媽還赤裸出現在鏡頭前，讓老師大喊：「老天，快關掉鏡頭！」

4.5億新台幣！ 102克拉稀有鑽石天價賣出

一顆2018年於加拿大被發現的罕見「102克拉無瑕鑽石」，近日在拍賣會上以1,570萬美元（約4.5億新台幣）的天價售出...

亂倫女殺死男友 碎屍後帶著搬新家「三週後與親父結婚」

美國一名31歲女子阿曼達（Amanda McClure）因想和她的親生父親賴瑞（Larry McClure）結婚，於是殘酷殺害和肢解男友約翰·麥奎爾（John McGuire），而被法院判處40年監禁。

男拿戒指向女友求婚 下秒慘遭「飛踢入海」網全笑翻

求婚無論對男女而言，都是一件相當重大的事情，近日一名男子站在小艇上向女友求婚，沒想到深情擁吻後，女友重心不穩誤踩油門，直接將男子「飛踢入海」，所幸兩人最後都平安無事。

小心洗澡玩具！水噴到眼睛 2歲寶寶得蜂窩性組織炎險失明

美國電視網CBS報導，當地一名媽媽絲傳恩（Eden Strong）的2歲兒子貝勒（Baylor）日前洗澡時，把玩具裡的水噴到眼睛裡，最後竟得到蜂窩性組織炎，紅腫範圍從雙眼蔓延到整個臉頰。

2歲偷吃童爆紅受訪拍媽媽胸脯喊ㄋㄟㄋㄟ 網友評價兩極

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導， 美國2歲男孩凱德（Cade），因日前與阿嬤拍攝做餅乾影片爆紅，跟媽媽海格多（Christy Hagedorn）一起接受英國晨間節目今晨（This Morning）訪問。期間，凱德無預警拍媽媽胸脯並喊道：「媽媽的ㄋㄟㄋㄟ」，惹得三位主持人失聲大笑。

KitKat巧克力新包裝有詭？粉絲秤重崩潰：縮水2公克！

KitKat巧克力是許多人去日本必買的伴手禮，製造商雀巢9月宣布該產品9款品項換新裝，除了減糖10%，也調整成更容易入口的大小，同時每袋所含巧克力數量也多了1包。然而這項看似體貼消費者的改變，卻被發現不單純，真相竟是巧克力的份量縮水了。

麥當勞得來速遇陌生人暖舉 她驚喜「以為是詐騙」

愛爾蘭媒體Belfast Live日前報導，當地一名媽媽唐妮（Megan Downy） 前往速食連鎖店麥當勞得來速點餐時，竟發現前面一台車已經幫她付清餐費，原以為是惡作劇，但店員告知，這名男子每周都會幫一名陌生人付錢。

千倍奉還的「上班族歌舞伎」：《半澤直樹》之日本金融時代劇

「從百倍奉還到千倍奉還...《半澤直樹》激起什麼樣的日本心聲？」在災難與苦悶的2020年，曾經掀起「社會現象」的日劇——《半澤直樹》——睽違7年的續作，終於在9月迎接完結篇。歷經疫情的延宕與中斷，《半澤直樹》仍創下令和時代目前最優異的收視表現；也因此更引發日本網路社群和媒體的議論：為何時隔7年，半澤直樹依然魅力不減？2020年千倍奉還的銀行員故事，戳中了什麼樣的社會心理？今年的續作又為何被稱為「上班族的歌舞伎」？

美19歲少女放學回家失蹤32年成懸案 一張可疑綁架照片引關注

美國新墨西哥州1名19歲少女在1988年離奇失蹤，警方調查多時仍沒有任何消息。案件本來無人問津，但直至案發1年後，有人在佛羅里達州某間便利店外發現1張可疑照片，令全美媒體突然關注起少女失蹤一事。

熱門新聞

驚！台大醫師李秉穎：川普就是一個新冠肺炎重症患者

川普長子也看不下去：父親太瘋狂了

刻意展現主場優勢 川普返回白宮摘口罩敬禮

「相信會再回來」空姐最後一趟航班 機上廣播淚崩告別

白宮發言人也確診新冠肺炎 撇事先不知川普幕僚染疫

CNN痛批川普「瘋子」 汙染白宮空氣會害死很多人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。