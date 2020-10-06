破金氏紀錄！「世界第一長腿」17歲少女腿長135公分

許多女生都夢想有又細又長的雙腿，但如果太長反而是種困擾了，美國17歲的少女卡林（Maci Currin）就擁有全世界最長的腿，長度有135公分，並且獲得金氏世界紀錄的認證。

根據「每日郵報」報導和金氏世界紀錄官網資料，17歲的少女卡林來自美國德克薩斯州，她光是身高就有208公分，腿的長度則有135公分，等於佔了整體身高的6成，卡林的家人也都是高個子，她的爸爸身高有195公分，媽媽身高超過170公分，弟弟則是190公分，僅管家人的身高已經比一般人還高，但卡林母親站在她旁邊還是差了一大截。

卡林9歲時，身高就已經有170公分，她表示，自己的身高並沒有突然飆高成長，而是每年固定增加幾公分，才慢慢長到現在這個身高，而目前17歲的她，是不是已經停止生長，也無從得知。

卡林的母親表示，卡林在2歲時，就已經跟幼稚園兒童一樣高，當時飽受許多人的批評與指點，卡林談到身高過高其實帶來不少麻煩的影響，最困難的是找到合適的衣服，她稱幾乎所有衣服及褲子都要特別訂做才行，除此之外，進門跟上車撞到頭已是家常便飯，常常稍不注意就會撞到。不過卡林表示除了生活不便外，偶爾還是會有一些好處，像是排球比賽時，就特別吃香。

雖然身高帶給卡林諸多不便，但卡林抱有樂觀的心情，她希望未來能在英國讀大學以及成為專業的模特兒，她鼓勵各地的人不論是矮或高，都應該接納自己的身高，直言「不要讓任何人改變你的想法，勇敢去做就對了」。

另外，前一位金氏世界紀錄「長腿」保持人是俄羅斯籃球明星麗絲娜（Ekaterina Lisina），她身高205公分，腿長133公分，卡林的腿比麗絲娜長了整整2公分，卡林的雙腿打敗前一位紀錄保持者，並送入2021年金氏世界紀錄。