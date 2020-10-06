快訊

爆老董隔離外出吹哨者疑遭炒 康軒公關：涉外洩高度機密

小鬼追思音樂會民眾「解壓縮」排隊 粉絲暴衝引爭執

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迷你玩具郵務車穿梭英國街頭 40歲駕駛：只是想逗大家笑

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名40歲男子，將兒童投幣式玩具郵務車改裝成電動踏板車，穿梭在速食店、人行道。圖／取自dailymail
英國一名40歲男子，將兒童投幣式玩具郵務車改裝成電動踏板車，穿梭在速食店、人行道。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地一名40歲男子泰瑞爾（Alton Tyrell），將兒童投幣式玩具郵務車改裝成電動踏板車，九月一整個月穿梭在速食店、人行道。泰瑞爾說：「我只是想逗大家笑。」

泰瑞爾經營一家汽車運輸公司，是兩個孩子的爸。疫情期間他的生意慘淡，便想進行一些計劃，讓自己動起來。他八月購入一台投幣式迷你郵務車，花了100多個小時改裝成行駛時間可達5小時的電動車。

泰瑞爾說，自己開著這台迷你郵務車行駛在人行道，或到麥當勞星巴克得來速點餐時造成轟動：「人們會向我按喇叭，或是猛拍照。」

泰瑞爾解釋，電動車車身可以往上掀起來，他再坐進去：「這也是人們覺得有趣的地方，裡面坐的是大人不是小孩。之前還有人誤以為開車的是迷路的小孩。」

泰瑞爾目前收到橄欖球聯盟（Rugby Football League）邀請，要他在十月挑戰杯決賽中開球，英國皇家郵政（Royal Mail）也希望聖誕節期間，在倫敦Selfridges百貨公司展出泰瑞爾的迷你郵政車。

泰瑞爾對於自己瞬間爆紅有點不知所措：「感覺變成名人了，人們看到我的車總是會駐足、驚喜，畢竟這不是每天都能看見的場景。」

英國 疫情 人行道 麥當勞 星巴克

延伸閱讀

3台機車塞「超瘦車位」遭嗆 網找碴：看好久才知道原因

才六階樓梯高！日本車站出現「短電梯」 原來是為了這用途

嘉義國道見蝙蝠車！葉宜津猜車主是周杰倫 網揭關鍵一點打臉

麥當勞得來速遇陌生人暖舉 她驚喜「以為是詐騙」

相關新聞

迷你玩具郵務車穿梭英國街頭 40歲駕駛：只是想逗大家笑

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地一名40歲男子泰瑞爾（Alton Tyrell），將兒童投幣式玩具郵務車改裝成電動踏板車，九月一整個月穿梭在速食店、人行道。泰瑞爾說：「我只是想逗大家笑。」

媽媽裸體入鏡、學生睡到叫不醒...這班小學網課狀況多！

印度媒體Latestly報導，美國網友Young Simba分享一段當地小學生網課畫面，只見有名小學生懶洋洋躺在鏡頭前；另一名學生早已睡到不省人事，完全不顧老師頻叫喚他的名字；最後，一位學生媽媽還赤裸出現在鏡頭前，讓老師大喊：「老天，快關掉鏡頭！」

4.5億新台幣！ 102克拉稀有鑽石天價賣出

一顆2018年於加拿大被發現的罕見「102克拉無瑕鑽石」，近日在拍賣會上以1,570萬美元（約4.5億新台幣）的天價售出...

亂倫女殺死男友 碎屍後帶著搬新家「三週後與親父結婚」

美國一名31歲女子阿曼達（Amanda McClure）因想和她的親生父親賴瑞（Larry McClure）結婚，於是殘酷殺害和肢解男友約翰·麥奎爾（John McGuire），而被法院判處40年監禁。

男拿戒指向女友求婚 下秒慘遭「飛踢入海」網全笑翻

求婚無論對男女而言，都是一件相當重大的事情，近日一名男子站在小艇上向女友求婚，沒想到深情擁吻後，女友重心不穩誤踩油門，直接將男子「飛踢入海」，所幸兩人最後都平安無事。

小心洗澡玩具！水噴到眼睛 2歲寶寶得蜂窩性組織炎險失明

美國電視網CBS報導，當地一名媽媽絲傳恩（Eden Strong）的2歲兒子貝勒（Baylor）日前洗澡時，把玩具裡的水噴到眼睛裡，最後竟得到蜂窩性組織炎，紅腫範圍從雙眼蔓延到整個臉頰。

2歲偷吃童爆紅受訪拍媽媽胸脯喊ㄋㄟㄋㄟ 網友評價兩極

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導， 美國2歲男孩凱德（Cade），因日前與阿嬤拍攝做餅乾影片爆紅，跟媽媽海格多（Christy Hagedorn）一起接受英國晨間節目今晨（This Morning）訪問。期間，凱德無預警拍媽媽胸脯並喊道：「媽媽的ㄋㄟㄋㄟ」，惹得三位主持人失聲大笑。

KitKat巧克力新包裝有詭？粉絲秤重崩潰：縮水2公克！

KitKat巧克力是許多人去日本必買的伴手禮，製造商雀巢9月宣布該產品9款品項換新裝，除了減糖10%，也調整成更容易入口的大小，同時每袋所含巧克力數量也多了1包。然而這項看似體貼消費者的改變，卻被發現不單純，真相竟是巧克力的份量縮水了。

麥當勞得來速遇陌生人暖舉 她驚喜「以為是詐騙」

愛爾蘭媒體Belfast Live日前報導，當地一名媽媽唐妮（Megan Downy） 前往速食連鎖店麥當勞得來速點餐時，竟發現前面一台車已經幫她付清餐費，原以為是惡作劇，但店員告知，這名男子每周都會幫一名陌生人付錢。

千倍奉還的「上班族歌舞伎」：《半澤直樹》之日本金融時代劇

「從百倍奉還到千倍奉還...《半澤直樹》激起什麼樣的日本心聲？」在災難與苦悶的2020年，曾經掀起「社會現象」的日劇——《半澤直樹》——睽違7年的續作，終於在9月迎接完結篇。歷經疫情的延宕與中斷，《半澤直樹》仍創下令和時代目前最優異的收視表現；也因此更引發日本網路社群和媒體的議論：為何時隔7年，半澤直樹依然魅力不減？2020年千倍奉還的銀行員故事，戳中了什麼樣的社會心理？今年的續作又為何被稱為「上班族的歌舞伎」？

美19歲少女放學回家失蹤32年成懸案 一張可疑綁架照片引關注

美國新墨西哥州1名19歲少女在1988年離奇失蹤，警方調查多時仍沒有任何消息。案件本來無人問津，但直至案發1年後，有人在佛羅里達州某間便利店外發現1張可疑照片，令全美媒體突然關注起少女失蹤一事。

小路上捕捉超巨大密集蜘蛛網 網友嚇壞：人類會被黏死吧

小路上超巨大詭異蜘蛛網嚇壞眾人！近日美國密蘇里州環境保護部門的員工，意外拍下了一張超大蜘蛛網的照片，PO上網後立刻引來大批網友瘋狂轉發，不少網友也都紛紛表示「人撞到的話會被黏死吧！」

熱門新聞

川普離院遊車河被罵翻 特勤怒「他有關心我們嗎」

刻意展現主場優勢 川普返回白宮摘口罩敬禮

日本AirAsia宣布收攤 12月5日起結束旗下4條航線營運

小心洗澡玩具！水噴到眼睛 2歲寶寶得蜂窩性組織炎險失明

白宮發言人也確診新冠肺炎 撇事先不知川普幕僚染疫

川普長子也看不下去：父親太瘋狂了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。