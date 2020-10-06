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迷你玩具郵務車穿梭英國街頭 40歲駕駛：只是想逗大家笑
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地一名40歲男子泰瑞爾（Alton Tyrell），將兒童投幣式玩具郵務車改裝成電動踏板車，九月一整個月穿梭在速食店、人行道。泰瑞爾說：「我只是想逗大家笑。」
泰瑞爾經營一家汽車運輸公司，是兩個孩子的爸。疫情期間他的生意慘淡，便想進行一些計劃，讓自己動起來。他八月購入一台投幣式迷你郵務車，花了100多個小時改裝成行駛時間可達5小時的電動車。
泰瑞爾說，自己開著這台迷你郵務車行駛在人行道，或到麥當勞跟星巴克得來速點餐時造成轟動：「人們會向我按喇叭，或是猛拍照。」
泰瑞爾解釋，電動車車身可以往上掀起來，他再坐進去：「這也是人們覺得有趣的地方，裡面坐的是大人不是小孩。之前還有人誤以為開車的是迷路的小孩。」
泰瑞爾目前收到橄欖球聯盟（Rugby Football League）邀請，要他在十月挑戰杯決賽中開球，英國皇家郵政（Royal Mail）也希望聖誕節期間，在倫敦Selfridges百貨公司展出泰瑞爾的迷你郵政車。
泰瑞爾對於自己瞬間爆紅有點不知所措：「感覺變成名人了，人們看到我的車總是會駐足、驚喜，畢竟這不是每天都能看見的場景。」
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