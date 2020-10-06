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媽媽裸體入鏡、學生睡到叫不醒...這班小學網課狀況多！

聯合新聞網 / 綜合報導
美國小學生上網課，只見有名小學生懶洋洋躺在鏡頭前；另一名學生早已睡到不省人事；最後，一位學生媽媽還赤裸出現在鏡頭前，讓老師大喊：「老天，快關掉鏡頭！」 。圖／取自latestly
美國小學生上網課，只見有名小學生懶洋洋躺在鏡頭前；另一名學生早已睡到不省人事；最後，一位學生媽媽還赤裸出現在鏡頭前，讓老師大喊：「老天，快關掉鏡頭！」 。圖／取自latestly

印度媒體Latestly報導，美國有一所小學因為疫情影響，改在家上網課，沒想到上課狀況百出，有學生躺著上課，有學生直接睡著，竟然還有學生媽媽不小心裸體入鏡。

美國網友Young Simba分享一段當地小學生網課畫面，只見有名小學生懶洋洋躺在鏡頭前；另一名學生早已睡到不省人事，完全不顧老師頻頻叫喚他的名字；最後，一位學生媽媽還赤裸出現在鏡頭前，讓老師大喊：「老天，快關掉鏡頭！」學生在聽到老師喊叫時，一時還沒反應過來，轉頭看裸體媽媽時表情淡然，一副習以為常的樣子。

網友LinaS指出，媽媽在這麼大的男孩面前裸體非常不恰當：「換作是爸爸在小女孩面前裸體，就沒人會覺得有趣了吧！」 網友TheCaribbeanWitch也慶幸，自己的爸媽從沒在他們面前裸體走來走去：「父母要學習身體界線。」

但是，網友saltyism則認為，爸媽在家裸體沒什麼好大驚小怪的：「我們家一直都是這樣坦誠相見。如果你覺得這件事不對勁，代表你用有色眼光看待爸媽，那是另一個問題。」網友Jalen Davenport也說，這位媽媽可能只是在放置筆電的房間裡沖澡，走出浴室找衣服時被拍個正著。

除了裸體媽媽亮點，網友Romanus Jr截圖仰頭睡孩子的畫面，說：「這傢伙睡得真好。」網友Amo mi vida也笑說：「睡成這樣，醒來脖子會很痠耶。」

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