小心洗澡玩具！水噴到眼睛 2歲寶寶得蜂窩性組織炎險失明

美國電視網CBS報導，當地一名媽媽絲傳恩（Eden Strong）的2歲兒子貝勒（Baylor）日前洗澡時，把玩具裡的水噴到眼睛裡，最後竟得到蜂窩性組織炎，紅腫範圍從雙眼蔓延到整個臉頰，差點造成眼睛失明。

絲傳恩表示貝勒住院一個多禮拜後，已經康復出院，視力也回復。絲傳恩說自己曾看過其他媽媽分享洗澡玩具爬滿黴菌的照片，所以每次貝勒洗完澡，她都會將玩具裡的水擠出來，每隔幾周還會用漂白水清潔玩具，並定期將玩具放在陽光下檢視，確認內部沒發霉。

但讓絲傳恩驚訝的是即使她這麼頻繁清潔，還是無法讓玩具內部完全乾燥：「看不見的細菌仍會生長。」

絲傳恩回憶，當時貝勒被玩具裡的水噴到眼睛，眼睛只是有點紅，她想說只是水壓沖到眼睛就沒太在意，但後來發現貝勒變更紅，趕緊帶他就醫。醫生起初給貝勒滴眼藥水，但半夜時，貝勒眼睛腫成兩倍大，且紅腫範圍擴散到雙頰，於是，又趕緊帶兒子掛急診，醫生開了口服抗生素，但到了早上，貝勒雙眼仍持續紅腫，且眼白突起並開始發燒。

絲傳恩又到另一間規模較大的醫院求診，進行電腦斷層掃描以檢查其視網膜。絲傳恩說，醫生確診為嚴重的蜂窩性組織炎，擴及眼睛跟臉頰。絲傳恩餘悸猶存表示：「貝勒差點失去視力，感謝老天最後沒事。」

絲傳恩將兒子的經歷寫在臉書公開訊息上，奉勸父母丟掉這種會積水的玩具：「裡面的黴菌就是無法根除。」網友依絲麗（Lani Elizabeth Easley）則建議，可以讓孩子使用堅固、不易按壓的玩具，或用熱熔膠封住玩具的洞：「不要玩會吸水的玩具！」