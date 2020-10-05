亂倫女殺死男友 碎屍後帶著搬新家「三週後與親父結婚」

美國一名31歲女子阿曼達（Amanda McClure）因想和她的親生父親賴瑞（Larry McClure）結婚，於是殘酷殺害和肢解男友約翰·麥奎爾（John McGuire），而被法院判處40年監禁。

據《Bluefield Daily Telegraph》報導，居住在美國明尼蘇達州的約翰·麥奎爾，在2019年情人節遭女友阿曼達、阿曼達的姐姐安娜·瑪麗·喬杜里（Anna Marie Choudhary）與父親賴瑞三人一同聯手殺害。據警方透露，驗屍發現麥奎爾頭部曾遭酒瓶重擊，且大量注射甲基苯丙氨酸（冰毒），最後被使用垃圾袋勒死。

阿曼達父女倆一起殺死麥奎爾後，原將遺體埋在住家後院，後來又將遺體挖出並碎屍，搬到西維吉尼亞州後，再度將遺體下葬在住家院子內。事後，2人不但發生性關係，也在謀殺案三週後，於3月11日前往維吉尼亞結婚，並由聯合衛理公會教堂的牧師主持婚禮。

對此，阿曼達在法庭上主動向麥圭爾的母親凱倫·史密斯（Karen Smith）道歉，並表示 「我每天都有在反省自己，不是我父親害我變成這樣，我不只傷害了麥奎爾也殺害了我的家人」。據了解，阿曼達是由養父母撫養長大，直到成年後才與生父賴瑞相認，卻意外發展出亂倫戀情。

最後，阿曼達認罪後被判40年刑期，同為共犯的父親賴瑞今年8月已經認罪，被判處無期徒刑，32歲姊姊喬杜里因為也涉嫌參與這起案件，同樣被指控謀殺，目前仍在等待開庭審理。