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2歲偷吃童爆紅受訪拍媽媽胸脯喊ㄋㄟㄋㄟ 網友評價兩極
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導， 美國2歲男孩凱德（Cade），因日前與阿嬤拍攝做餅乾影片爆紅，跟媽媽海格多（Christy Hagedorn）一起接受英國晨間節目今晨（This Morning）訪問。期間，凱德無預警拍媽媽胸脯並喊道：「媽媽的ㄋㄟㄋㄟ」，惹得三位主持人失聲大笑。
海格多笑說，凱德拍胸脯片段不是事先規劃好的。網友Liv直呼：「這孩子太搞笑了，我可以看更多嗎？」網友MYAM則說：「每個媽媽都有類似的『經典時刻』。」但網友Mamby Baah表示：「恐怖的育兒法零極限。」
海格多說，凱德八月剛滿兩歲，她從六月開始上傳凱德跟家人烘焙的影片，九月凱德跟阿嬤一起拍攝烤餅乾影片時，他一面加食材，一邊快手搶著吃生雞蛋，糖和奶油等全部食材，阿嬤根本來不及阻止。網友鮑德溫（Robyn Baldwin）驚嘆凱德光速快手：「幾乎全部的食材都不放過啊！」影片至今累積3000多萬瀏覽次數。
當凱德抓媽媽胸脯影片上線後，不少網友表示不認同。網友fa la la la la批評海格多的育兒法，指責凱德家教差：「讓孩子誤以為無理取鬧很有趣，真丟人，祝他能順利長大。」但是，網友Me呼籲網友不要太嚴肅看待這件事：「畢竟他只是個孩子啊。」
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