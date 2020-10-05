KitKat巧克力新包裝有詭？粉絲秤重崩潰：縮水2公克！

KitKat巧克力是許多人去日本必買的伴手禮，製造商雀巢9月宣布該產品9款品項換新裝，除了減糖10%，也調整成更容易入口的大小，同時每袋所含巧克力數量也多了1包。然而這項看似體貼消費者的改變，卻被發現不單純，真相竟是巧克力的份量縮水了。

一名熱愛KitKat巧克力的網友鳴海圭矢，在推特上揭露了這個驚人的事實。他將舊包裝和新包裝拿來比對，巧克力外觀明顯短了一截，秤重之後得知舊的是12公克，新的則是10公克，足足少了2公克。

雀巢公司宣稱新包裝增加巧克力數量，鳴海圭矢也算出實際數字：舊包裝每袋14包，每包12公克，總重量為168公克；新包裝每袋15包，每包10公克，總重量為150公克。由此可知，雖然價格不變，事實上每袋卻是減輕了18公克，等於變相漲價。

「不要再縮水了啊啊啊」，鳴海圭矢表示自己是KitKat的粉絲，這項實測並非要責怪雀巢，只是想要表達出喜歡的零食縮水的悲傷。他也指出之所以會出現價格不變、內容物縮水的情況，代表廠商判斷漲價後消費者不會買帳，才會出此下策。

對於這種變相漲價的手段，許多網友都有怨言，「覺得好像有變小，原本懷疑是自己的錯覺，但又無從比較。感謝提供數據，但受到打擊了」、「食品製作商就算增加1公克也會在外包裝寫『增量』，減量時卻當作沒這回事。深深有種被騙的感覺」。有人認為直接漲價比較好，「內容物縮水，雖沒漲價仍有虧到的感覺，一個巧克力就算漲個幾塊錢，喜歡的人至少可以好好品嘗原本的份量」、「雖然有人會因為縮水拒買，但通常喜歡的人就算量變少還是會照買」。

有網友氣噗噗的留言「這麼小氣的商品，我才不買」，但也有不少人哀怨表示，漲的何止是KitKat，還有人說這就是「令和生活」的現況，「蛋也是、小香腸也是、麵包也是、冰淇淋也是，不管什麼都要『縮水一點』」。