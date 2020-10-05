男拿戒指向女友求婚 下秒慘遭「飛踢入海」網全笑翻

求婚無論對男女而言，都是一件相當重大的事情，近日一名男子站在小艇上向女友求婚，沒想到深情擁吻後，女友重心不穩誤踩油門，直接將男子「飛踢入海」，所幸兩人最後都平安無事。

推特帳號「Theo Shantonas」分享一則求婚影片，只見男子走向停靠碼頭邊的小艇，接著慢慢靠近女主角所在的小艇上，並拿出求婚戒指，突然其來的驚喜讓女友感動不已，事後兩人興奮接吻，沒想到意外突然發生。

此時，女友重心不穩誤踩油門，小艇突然往前爆衝，她也跌倒身體向後仰，男友見狀想伸手幫忙，卻不小心被對方用腳踢入海裡，現場民眾趕緊上前幫忙，幸好兩人沒有受傷，女友也答應求婚，想必這將成為他們一生難忘的回憶。

影片在網上曝光，網友留言回應，「這是我見過最有趣的求婚」、「好在戒指沒有不見，恭喜兩人」、「重複看好幾遍，實在是太好笑了」、「跌入海裡太好笑，時機抓得剛剛好」、「男友表示：我只是想幫忙，為何要踢我入海」。