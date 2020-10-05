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麥當勞得來速遇陌生人暖舉 她驚喜「以為是詐騙」
愛爾蘭媒體Belfast Live日前報導，當地一名媽媽唐妮（Megan Downy） 前往速食連鎖店麥當勞得來速點餐時，竟發現前面一台車已經幫她付清餐費，原以為是惡作劇，但店員告知，這名男子每周都會幫一名陌生人付錢。
唐妮說，當天下午五點她帶著女兒們跟姪子們去買晚餐。她在得來速點了三分快樂兒童餐、一份麥香雞餐、兩個三層起司漢堡餐、跟一份中薯後，並前往下一個窗口付錢。店員告知唐妮，前面休旅車駕駛已幫她結帳，她頓時覺得被耍了：「我以為這是某種新型詐騙。很擔心他們付了錢後，拿走我們的餐點。」
直到唐妮得知這不是惡作劇，而是一名男子的「日行一善」，大呼不可思議連忙跳下車，跑去跟男子道謝。
唐妮聽店員說，這名男子每週都會去麥當勞，為不同的人做這件「暖舉」。唐妮表示，雖然不知道這名男子的身分，但他讓他們一整天都非常開心。網友welshbutterfly也稱許男子的善行，認為「世界如果有更多這樣的人，就會變得很不同。」
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