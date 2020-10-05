美19歲少女放學回家失蹤32年成懸案 一張可疑綁架照片引關注

國新墨西哥州1名19歲少女在1988年離奇失蹤，警方調查多時仍沒有任何消息。案件本來無人問津，但直至案發1年後，有人在佛羅里達州某間便利店外發現1張可疑照片，令全美媒體突然關注起少女失蹤一事。

台灣YouTube頻道「AEchannel」早前就該宗失蹤案製作影片。據報事發於新墨西哥州內名為「貝倫」的小鎮，19歲少女塔拉於1988年9月20日早上照常踩單車回校，並告知母親中午相約了男友打網球，隨後帶着一部Walkman出門。不過，母親中午到學校接塔拉時，卻發現她不在校內，也沒有與男友見面。

其後，母親、塔拉男友等3人沿公路四處搜索，直至翌日，母親在公路附近小路發現塔拉的Walkman，估計是女兒留下的線索，便立即通知警方，不久警員再發現塔拉的單車，認為她可能已遭遇不測。可惜及後的8個月，警方調查一直沒有進展。

到了1989年6月15日，有佛羅里達州女子在便利店門前拾起一張照片，相中看到1男1女被人綁起。當地警方其後公開照片，希望公眾提供線索，遠在新墨西哥州的塔拉母親看過照片後，堅信相中人為其女兒，除了因為小腿疤痕外觀一致，相中少女身旁的書，也出自女兒最喜愛的作者。

不久，案件再有新進展，警方接獲來自新墨西哥州的電話，對方聲稱相中另一名男孩為他們的兒子亨利，他同樣在1988年4月失蹤；加上警方仔細調查照片，向即影即有相機公司寶麗來（Polaroid）查詢，得知底片生產於1989年5月，即塔拉失蹤後8個月拍攝，令更多人確信相中人為塔拉。

由於失蹤時問和地點相近，警方後來以集體綁架案方向調查，但在1990年，亨利的屍體在失蹤地點附近被發現，死因是長期暴露在寒冷環境中，導致失溫死亡，推翻了相中男孩為亨利的說法。

案件成為懸案，但後來有報道指多名證人曾不約而同地說出關鍵證詞，他們在案發當天目擊1輛破舊農夫車曾尾隨踩單車的少女，非常可疑。負責案件的警員事隔20年後，在2008年透露指，在他接手案件時曾被告知犯人為2名10多歲的青少年，他們案發當天駕車撞到塔拉，惟怕惹事上身繼而殺害她，2人的家人幫忙處現屍體；由於警方找不到屍體和關鍵證據，故無法拘捕。

塔拉失蹤案遲遲未解決，其母親一直堅信相中的女孩為塔拉，更搬家至佛羅里達州，希望能重遇女兒，可惜未等到這天便逝世；美國聯邦調查局（FBI）也在2019年就案件增加懸紅金額至2萬美元（約15.5萬港元）。

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文章授權轉載自《香港01》