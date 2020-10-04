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小路上捕捉超巨大密集蜘蛛網 網友嚇壞：人類會被黏死吧
小路上超巨大詭異蜘蛛網嚇壞眾人！近日美國密蘇里州環境保護部門的員工，意外拍下了一張超大蜘蛛網的照片，PO上網後立刻引來大批網友瘋狂轉發，不少網友也都紛紛表示「人撞到的話會被黏死吧！」
根據《 CNN 》報導，密蘇里州環境保護部門的員工斯卡利基（Francis Skalicky），最近在斯普林飛爾德市（Springfield）附近的一條小路上拍攝了一張巨大蜘蛛網的照片。從照片中可看出，該蜘蛛網有著錯綜複雜的圓形，整個蜘蛛網卡在兩個樹幹之間，每個圓形都緊密排列，幾乎找不到任何一點空隙，不用說昆蟲了，就連人類不小心撞到都可能瞬間卡住，照片的視角更顯得該蜘蛛網的龐大。
環境保護部門人員透露，該蜘蛛網是由一種金蛛科的蜘蛛構成，牠們身上大多會有絨毛，因此時常呈現毛茸茸的狀態，這種蜘蛛擅長編織密集的網子，以便捕食蒼蠅或其他昆蟲。
許多網友看到後都嚇得直呼「從沒看過這麼巨大的蜘蛛網」、「太噁心了，人走過去應該直接被蜘蛛吃掉」、「這根本是自然建築師的作品」、「這是大自然的奇蹟，想知道這些小蜘蛛都是怎麼完成傑作的」、「感覺這個網子就編超久的，而且樹跟樹之間還離那麼遠」。
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