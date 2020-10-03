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「麻雀變公主」真人版！法院認證「比利時小資女」變公主

世界日報 / 編譯中心／綜合2日電
比利時藝術家博埃爾1日終於能認祖歸宗、正式成為公主。圖為上月檔案照。歐新社
比利時藝術家博埃爾1日終於能認祖歸宗、正式成為公主。圖為上月檔案照。歐新社

比利時前國王阿爾貝二世（Albert II）的私生女、比利時藝術家博埃爾（Delphine Bol）2013年提出確認親子關係的訴訟，上月更訴請法院判准她享有等同「父王」婚生子女的權利與頭銜。法院1日判她勝訴，讓她終於認祖歸宗、正式成為公主。

路透報導，在纏訟七年後，博埃爾的律師發表聲明說，阿爾貝二世的DNA檢測證實他是博埃爾的生父，上訴法院授予博埃爾「比利時公主」（Princess of Belgium）的頭銜。聲明指出，博埃爾對這項裁決感到「充分滿意」。

這項在1月公布的DNA鑒定結果指出，阿爾貝二世是博埃爾的親生父親，終於讓博埃爾長久以來主張的親子關係畫下句點。在被承認為公主後，博埃爾將把姓氏改為她父親的「薩克斯-科堡」（Saxe-Coburg），並有權得到阿爾貝二世八分之一的財產。；而她的2個孩子也將獲得王室頭銜。

比利時前國王阿爾貝二世（右）與王后寶拉2008年檔案照。美聯社）
比利時前國王阿爾貝二世（右）與王后寶拉2008年檔案照。美聯社）

比利時 親子 DNA

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