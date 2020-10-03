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小艇浪漫求婚突變爆笑場面 一個意外害他被女友踢下水

香港01 / 卡洛兒
完成求婚後，因女方在艇上突如其來的摔倒，令事件由浪漫變爆笑。（Twitter影片截圖）
完成求婚後，因女方在艇上突如其來的摔倒，令事件由浪漫變爆笑。（Twitter影片截圖）

在搖搖盪盪的小艇上向心愛的人求婚，應是人生最浪漫一刻，但下1秒竟演變成爆笑「悲劇」？近日外國網上瘋傳1段短片，顯示1名男子站在艇上向另1艘艇的女友求婚，2人溫馨擁抱後，卻因女方在艇上突如其來的摔倒，變成世紀級搞笑求婚場面，引來網民熱議，紛紛表示「這是我見過最好笑的時刻」。

網絡流傳的短片由英國倫敦的攝影師Theo Shantonas拍攝，只見1名男士由碼頭走上停泊在湖上的小艇，然後沿着艇邊緩緩走旁邊另1艘紅白色小艇旁，當時其女友正站在紅白色小艇上，男子覻準時機從褲袋中取出戒指求婚。

女方隨即露出驚喜的神情，立即表示答允，雙方立即擁抱並來個深情一吻，詎料女友疑不慎踩到油門，令小艇突然駛前，她則失衡向後倒，倒下時腳朝天踢起，意外踢到男友的臉，將他踢到掉進水中。

完成求婚後，因女方在艇上突如其來的摔倒，令事件由浪漫變爆笑。（Twitter影片截圖）
完成求婚後，因女方在艇上突如其來的摔倒，令事件由浪漫變爆笑。（Twitter影片截圖）

Shantonas將片段放上Twitter，已有多達22.4萬次觀看，網民看完都爆笑說「必定是最難忘的求婚」、「真像是拍戲」，但更人多關注是「戒指有不見嗎？套到女方手指沒？」。攝影師其後表示，很感恩所有人都平安無事，女方更答應了求婚呢。

延伸閱讀：

求婚片錄足3年都係同一句感動逾萬網民　原來相戀半年就認定對方

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文章授權轉載自《香港01》

碼頭 遊艇 攝影

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