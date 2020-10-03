聽新聞
test
0:00 / 0:00
小艇浪漫求婚突變爆笑場面 一個意外害他被女友踢下水
在搖搖盪盪的小艇上向心愛的人求婚，應是人生最浪漫一刻，但下1秒竟演變成爆笑「悲劇」？近日外國網上瘋傳1段短片，顯示1名男子站在艇上向另1艘艇的女友求婚，2人溫馨擁抱後，卻因女方在艇上突如其來的摔倒，變成世紀級搞笑求婚場面，引來網民熱議，紛紛表示「這是我見過最好笑的時刻」。
網絡流傳的短片由英國倫敦的攝影師Theo Shantonas拍攝，只見1名男士由碼頭走上停泊在湖上的小艇，然後沿着艇邊緩緩走旁邊另1艘紅白色小艇旁，當時其女友正站在紅白色小艇上，男子覻準時機從褲袋中取出戒指求婚。
女方隨即露出驚喜的神情，立即表示答允，雙方立即擁抱並來個深情一吻，詎料女友疑不慎踩到油門，令小艇突然駛前，她則失衡向後倒，倒下時腳朝天踢起，意外踢到男友的臉，將他踢到掉進水中。
Shantonas將片段放上Twitter，已有多達22.4萬次觀看，網民看完都爆笑說「必定是最難忘的求婚」、「真像是拍戲」，但更人多關注是「戒指有不見嗎？套到女方手指沒？」。攝影師其後表示，很感恩所有人都平安無事，女方更答應了求婚呢。
The proposal 💍 pic.twitter.com/L4oS5VNP8p— Theo Shantonas (@TheoShantonas) September 27, 2020
延伸閱讀：
求婚片錄足3年都係同一句感動逾萬網民 原來相戀半年就認定對方
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言