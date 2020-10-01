日本素顏美女直播洗臉 泡泡整容秒變「半澤直樹」

《半澤直樹2》大結局於27日播出，這一集的收視率高達32.7%，成為日本「令和」年代收視最高及唯一衝破30%大關的日劇。

隨著這部新劇第二季的播出，日本再次出現了「半澤熱潮」，不少網民爭相模仿和惡搞劇中角色的經典金句和顔藝。最近，有一位日本女生竟然用洗臉泡泡「整容」成為《半澤直樹》的人物，她在Twitter分享和直播「整容」的過程，吸引數萬名網民留言讚好，更被當地電視傳媒報導！

這位年輕女生叫杉浦由梨（Twitter@sugiura16738120），自稱藝術家，經常在Twitter上分享無厘頭的創意作品，目前有3.9萬粉絲追蹤。鬼點子多多的她靈機一觸想到「洗臉模仿」（洗顔ものまね），用大量洗面乳搓成綿密泡泡，然後將泡泡放在臉上捏出模仿對象的臉部特徵，想不到效果既爆笑又神似。

最近她在Twitter分享了《半澤直樹》的「洗臉模仿」，其中包括「半澤」堺雅人、「大和田」香川照之等主要人物，作品完全捕捉到演員們的神情和特徵，迅速吸引大批網民讚好，更被當地媒體報導！除了《半澤直樹》中的演員，杉浦由梨還模仿了其他日本名人，你能猜到他們是誰嗎？

「半澤直樹」的「大和田」香川照之。 圖擷自 杉浦由梨Twitter

「半澤直樹」中的兩位高層。 圖擷自 杉浦由梨Twitter

稻垣吾郎。 圖擷自 杉浦由梨Twitter

除了分享洗面乳泡泡的模仿作品，杉浦由梨還會拍下「整容」全過程，看著她用綿密的洗面泡泡，慢慢由素顏小女生變成不同的明星和藝人，意外地讓人感到十分治癒呢！

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文章授權轉載自《香港01》