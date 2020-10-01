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骨頭有多硬？液壓機實測駝鹿骨硬度 網笑：以後要多喝牛奶

香港01 / 凱薩琳
YouTuber拿一根駝鹿的骨頭放在液壓機下，測試受壓磅數。 圖／擷自YouTube
YouTuber拿一根駝鹿的骨頭放在液壓機下，測試受壓磅數。 圖／擷自YouTube

絕不輕易言敗或妥協的人，我們會比喻他們為「硬骨頭」，然而一根骨頭可以有多硬？YouTube頻道「Hydraulic Press Channel」找來一根屬於駝鹿（moose）的骨頭，放在液壓機下實測，看看這根骨頭可以承受多少磅的重量。

YouTuber不是找來人骨，而是一根屬於駝鹿（moose）的骨頭，一隻成年駝鹿平均身高1.4米至2.1米，體重約200至700公斤（雄性較雌性重）。片中可見駝鹿的骨頭表面光滑，骨頭中空，看上去有一定厚度。

實驗開始前，YouTuber率先估算，他估計需要約10噸（約20000公斤）力才可壓碎骨頭。實驗正式開始，液壓機緩緩下壓，儀器上的讀數不斷飆升，上升至逾6700公斤（約14771磅）時，YouTuber不禁驚呼「天啊！這不好了」（Holy Sh*T！It’s going to be bad），最後壓力增至9460公斤（約20856磅）時，骨頭明顯承受不了，瞬間爆裂解體，部分骨頭被壓成碎塊，只剩下兩大塊骨頭。網民看到實驗結果後，開玩笑說以後要多喝牛奶了。

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文章授權轉載自《香港01》

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