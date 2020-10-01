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真人版「老人與海」！日71歲漁師搏鬥3小時 釣上巨大石斑
美國作家海明威的鉅著「老人與海」是一代文學經典，故事講述一位老漁夫釣到一條大魚，在海上奮鬥的過程。無獨有偶，日本最近也有超過70歲的老漁夫，千辛萬苦下成功釣上超級大魚。
根據日本媒體「南日本新聞社」的報導，一位名叫山內省二的71歲男性，在9/14釣上一隻長150公分、重達33公斤的巨型石斑。和魚的拉扯過程長達三小時半，全靠這位古稀之年的老先生一己之力，令人相當佩服。
山內自從學生時代便開始釣魚，至今已累積了超過50年的釣魚經驗，現在每個月也會去釣個兩、三次魚。不過這次釣上那麼大的魚，也是他個人生涯首見。他一開始還以為釣到鯊魚，最後終於將魚釣上船時，才覺得整條手痠痛到不行。
鹿兒島大學綜合研究所博物館的木村浩之教授表示，石斑魚通常20年成長1公尺左右，因此這條石斑魚推算約30歲。但其他石斑魚多落在1公尺以下，像這麼大條的石斑魚是相當罕見的。山內也將這條石斑交給他人處理，並期待之後可以讓小朋友們品嘗美味的魚肉。
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