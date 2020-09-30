為看「半澤直樹」憋尿！自來水公司秀一數據 網笑：加倍奉還

日劇「半澤直樹」風靡全日本，精采劇情讓觀眾們牢牢守在電視機前。最近就有自來水單位秀出一個圖表，證明大家為了追劇，連上廁所都可以忍。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日前福岡市水道局在twitter上，分享一張9月27日星期日用水量的線狀圖。由線狀圖可以看出，自來水用量自晚上九點開始一路下滑。但十點過後，水用量卻近乎垂直向上暴增。

水道局對這個現象相當困惑，表示雖然他們雖然有應付用水量突然暴增的對策，但還是不解為何近兩個月來，星期日的用水量，總是十點過後急速上升。

其他網友看到圖表後，紛紛表示造成這個現象的原因，肯定就是日劇「半澤直樹」了。「半澤直樹」最新系列每週日播出，7/19開播與9/27播放的最終話，分別在關東、關西斬獲32.7%與34.7%的收視率，換言之，約三分之一的日本人都守在電視機前。而在十點節目播畢後，影迷們才願意起身上廁所、洗澡等等。

看到半澤直樹風潮，居然連實際的用水量都能影響，許多網友紛紛笑稱「太有趣了」、「以前的話就換成是一堆人跑去大眾澡堂」、「拜託下禮拜的數據也放上來看看」。更有網友引用劇中的名言，稱這就是「加倍奉還」。