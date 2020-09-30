懸疑現蹤！她跟家人失聯整整2年 在海上漂流被救起

美國媒體《紐約郵報》 （New York Post）報導，上周六，哥倫比亞漁民發現一名女子漂浮海面，緊急救她上岸。確認身分後發現，這位名叫蓋妲（Angelica Gaitan）的46歲女子，已與家人失聯2年。

《紐約郵報》指出，原本想尋死的蓋妲從哥倫比亞港（Puerto Colombia）跳海，最後在海上漂流8小時、近2公里。漁民最初看到蓋妲還以為是木頭，後來發現蓋妲伸手呼救，趕緊救援。她獲救後說：「老天不要我死，我又重生了。」

蓋妲說，前夫對她施暴20年，連她懷孕時也不罷手，甚至切斷她與親友的網絡。她忍到2年前，前夫打她的臉、試圖殺她時，終於受不了逃家。一開始，她在街頭流浪，後來住進收容所，無奈裡面的女人繼續霸凌她，斷她的洗澡水，還在她果汁裡倒肥皂水，最後被踢出收容所。

蓋妲表示，當時一個女人借她買車票錢，於是她搭上前往海邊的巴士，決定一走了之。她提到，自己最後的記憶停留在「孤獨的在海邊」。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，蓋妲女兒澄清母親受家暴事件是假新聞，還說目前正募款，為母親籌資，希望她早日回到家人身邊。

網友HRH Made in Cardiff認為，整起事件都很弔詭，因為蓋妲衣裝整齊、還在救生圈裡：「應該沒有待在水裡這麼久吧！」

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