鄰居寄來15公尺手寫信狂罵 得知原因網友傻眼：有那麼氣嗎？

鄰里之間感情好能互相幫忙，但小心踩到對方禁忌而失和。美國一位家長在論壇《Reddit》上發出一段影片，影片中看到有封鄰居寄來的手寫信，仔細一看信的全長有15公尺，拍攝者一路從腳底下，拍到最裡面房間的牆壁，才能將整封信攤平，更讓人震驚的是，鄰居在信中狂罵這位家長，原因竟只是要求家長兒子「還玩具」給她的女兒。

根據《鏡報》報導，家長向記者解釋，他們的兒子常跟鄰居的七歲女兒一起玩，小孩們有時會交換玩對方的玩具，但鄰居認為是男童拿走她家女兒的玩具，因此，鄰居氣得購買卷軸，並寫下生氣字眼，放入這位家長的信箱裡。

家長指出「我們透過屋外的監視器畫面，看到鄰居帶著女童到我家門口，鄰居逼迫女童把信放到信箱裡，女童看起來顯然不願意這麼做」。家長表示，她非常歡迎女童來家中找她的玩具，也很樂意將玩具還給女童，面對鄰居的做法她感到十分無奈。

看了影片的網友也回應「如果鄰居繼續瘋狂，可能要小心你的兒子與女童玩耍」、「可以感受到女童的不情願」、「完全看不懂在寫什麼」、「我以為一開始是桌上的收據，然後才意識到，那是更加瘋狂的事情」、「寫這張紙要花多久的時間」、「都2020年了，他們在哪裡購買了巨型捲軸？」。