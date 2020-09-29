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影／680萬人瘋看電鋸男爬高修剪樹葉 網驚呼「會出人命！」

聯合新聞網 / 綜合報導
「電鋸男修剪棕櫚樹葉」影片，至今已累積680萬瀏覽次數。圖／取自RexChapman
「電鋸男修剪棕櫚樹葉」影片，至今已累積680萬瀏覽次數。圖／取自RexChapman

印度媒體新德里電視台（NDTV）報導，美國NBA聯盟前職業籃球運動員查普曼（Rex Chapman），上周五在他的Twitter社交平台，上傳一段「男子爬超高修剪棕櫚樹葉」的影片，至今已累積680萬瀏覽次數。

影片中驚人之處在於，男子並不是腳踏實地修樹葉，而是爬到棕櫚樹上，居高拿著電鋸修樹葉。網友180表示想看完影片下半段：「他是怎麼下來的啊？」Mike Blair則笑說：「他還在上面盪來盪去啦！」

網友Gabriel Morales提到，要讓棕櫚樹長壽，就得不時修剪修樹葉，不然垂下的枯葉會長寄生蟲或其他有害物質。網友Brent O說，自己住在美國鳳凰城（Phoenix），當地也常看到修剪棕櫚樹的工人。他們工作時，腰部繫繩索、穿釘鞋，綁著小電鋸，就這樣爬上去修樹木了，Brent O認為：「這份工資不管多高，都不夠！」

網友Rodolfo656說，這些都是美國人不做、丟給移民做的工作。網友Eric Gomez則指出，加州到處都有這樣的棕櫚樹，影片中像「小丑」的剪樹工作者，有時候會掉下來壓死人，是要嚴正處理的。

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