百萬分之一的機率！大浪捲走婚戒 24小時內失而復得

英國廣播公司（ＢＢＣ）日前報導，一名54歲男子伊斯特利（Matt Eastley）上月初在文特諾海灘（Ventnor Beach）弄丟他戴了15年的黃金婚戒。幸而在不到1天的時間內，被當地11歲女孩莎胡（Priya Sahu）在岸邊拾獲，最後物歸原主。

伊斯特利說，當時自己跟太太及女兒走在沙灘上，遇到一陣大浪襲擊，戒指瞬間從手指上滑落，他第一時間還沒意識到戒指不見了。離開沙灘前，伊斯特利請海邊咖啡館老闆幫忙留意是否有人撿到他的戒指，但默默覺得找回戒指機率很低。

拾獲婚戒的莎胡提到，自己在撿貝殼時，看到閃閃發光的戒指，拿給媽媽看，媽媽絲毫不感興趣，還說「可能是假戒指。」後來透過多名朋友牽線，母女倆聯繫上咖啡館老闆，最後將戒指歸還給伊斯特利。

拾獲戒指的女孩跟失主約在公園碰面，失主當場試戴婚戒。圖／取自 dailymail

莎胡表示，當時發現戒指時，覺得失主一定很傷心，「最後能找到失主真的很神奇！」伊斯特利也認為，能找回戒指根本只有「百萬分之一的機會」。他說，弄丟無可取代的婚戒，讓他感到絕望，萬幸是好結局：「今年是很嚴峻的一年，但戒指失而復，讓我大展笑顏。」