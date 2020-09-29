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日3歲男童扮李小龍爆紅 訓練7年變身「筋肉人」震驚全網

香港01 / 豆Jen
竜惺3歲時因模仿李小龍爆紅，模樣可愛吸引大批粉絲，被網友封為「迷你版李小龍」。圖擷自IG @ryusei416japan
竜惺3歲時因模仿李小龍爆紅，模樣可愛吸引大批粉絲，被網友封為「迷你版李小龍」。圖擷自IG @ryusei416japan

大家還記得多年前有一位被稱為「迷你版李小龍」的日本小男孩嗎？這位名叫「竜惺」的男孩在3、4歲時已經能夠完美模仿李小龍多套名作的動作戲和神情，更被邀請上電視節目表演，在亞洲及歐美爆紅。近來，有網友在討論區分享「竜惺」的近照，原來他今年已經10歲了，這7年來他為了接近偶像李小龍而不斷訓練，還是小學生的他已經練得六塊腹肌和倒三角身材，「爆肌」程度震驚全網！

幾年前曾經因為模仿李小龍而瞬間爆紅的日本男孩「竜惺」，全名為今井竜惺，今年就讀小學四年級。受到身為李小龍忠實粉絲的爸爸影響，竜惺早在1歲的時候便將李小龍視為偶像，更記下《精武門》、《龍爭虎鬥》等經典名作的打鬥場面，並在鏡頭前模仿動作。除了打鬥動作和神情，竜惺在3、4歲時更學會用雙截棍，姿勢和招式都有模有樣，完全不像是只有小小歲數的小朋友。

竜惺每天進行紮實訓練，包含跑步1小時、伏地挺身、單指伏地挺身、劈腿訓練，靠著每天努力不懈的訓練，最終練成結實身材。竜惺從小就擁有超高人氣，7歲時就受邀出席國外電視節目，他在節目上重現李小龍經典場面、示範伏地挺身等驚人絕技，該影片在網上有超過4500萬次點閱次數，吸引大批粉絲。

近日有網友分享竜惺的近照，原來竜惺今年已滿10歲，這些年來不斷為了接近偶像而努力鍛煉，由以前瘦小的身軀練成倒三角爆肌身形，作為一個還未發育的小學生，竜惺的爆肌程度超越不少成年男生，手上更有長期做伏地挺身而造成的厚繭，令網友超級震驚，紛紛驚呼「看他的髮型便知道他有多强！」

自3歲因模仿李小龍爆紅後，歷經7年每日苦訓，從迷你版李小龍變身「筋肉人」震驚全網。圖擷自IG @ryusei416japan
自3歲因模仿李小龍爆紅後，歷經7年每日苦訓，從迷你版李小龍變身「筋肉人」震驚全網。圖擷自IG @ryusei416japan

竜惺的父親是李小龍的忠實粉絲，受到父親的影響，竜惺自然也相當喜歡李小龍，他便在父親的陪同及訓練下，練就一身結實身材。圖擷自IG @ryusei416japan
竜惺的父親是李小龍的忠實粉絲，受到父親的影響，竜惺自然也相當喜歡李小龍，他便在父親的陪同及訓練下，練就一身結實身材。圖擷自IG @ryusei416japan

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文章授權轉載自《香港01》

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