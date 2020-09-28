恐怖情人！美男操控無人機 飛到前女友家「丟炸彈」

嚇人！美國一名男子竟操控無人機到前女友家丟炸彈，且該男甚至持有非法槍械，他被逮補時，還被發現正在服用興奮劑，日前已被法院判刑5年有期徒刑。

根據《The Morning Call》報導，美國賓夕法尼亞州一名男子穆奇卡托（Jason Muzzicato）被控，以無人機在前女友社區放置炸彈，經查發現，穆奇卡托前女友所住社區發生多起不明爆炸案，許多車輛被毀損，路邊還有不明液體與鐵釘。

警方認為穆奇卡托涉有重大嫌疑，並在他的住處與汽車維修廠搜出一架未註冊的無人機，還有自製引爆裝置、近10把來福槍與手槍。穆奇卡托被捕時，還正在服用興奮劑，警方透露，他過去曾因吸毒、攜帶槍械被捕。

穆奇卡托的前女友在2017年曾向法院申請保護令，禁止穆奇卡托靠近，律師指出，她因穆奇卡托的暴力行為，一直活在恐懼中。警方發現，穆奇卡托改裝車輛，車內設有按鈕可在路上放置釘子、金屬製品，還可潑灑不明液體。

報導指出，穆奇卡托不斷否認犯行，直到去年12月終於向法院認罪，上周因使用未經註冊的無人機投擲爆炸裝置、非法持有槍械和爆裂物等罪名，被法院判刑5年有期徒刑。