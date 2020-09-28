日女遭劈腿跑到渣男家自殺 仲介拍片推銷凶宅驚見令人毛骨悚然異象

地產經紀慣常會到單位拍照及影片以作推銷，YouTube頻道「迷上癮」分享一則有關日本凶宅的靈異事件，初入職男經紀被安排到凶宅拍攝，最後發現拍到一些令人毛骨悚然的異象。

今年5月，男主角阿華身為地產經紀，工作之一是要到單位拍攝實境照片及影片，放上網站以租售房子。阿華每次到單位之前都會上網搜查單位的基本資料。某日他接到公司安排的單位，上網發現該單位屬3房2廳，但租金異常地低，令他一度以為得到「筍盤」。

後來主管向他講述該單位發生過的事情，原來居於該幢公寓二樓的男住客，被女友發現他劈腿，女生傷心地走到男友所住公寓的頂樓跳樓自殺，女子本來一心要跳到男友家的露台上，最終她卻跳錯位置，跌落男友家樓上單位的露台，由於她是以跳水式姿勢跳樓，頭部先着地而當場慘死。

事件發生後，她的男友及肇事單位的住客都相繼搬走。雖然有新住客搬進肇事單位，但都住不到一個月便搬走，該單位還愈租愈平。縱使房間發生過如此駭人聽聞的事件，但阿華初入職，雖然心裏怕得要命，也得硬着頭皮到單位拍照。

肇事公寓的男住客被女友發現劈腿，女方到頂樓跳樓，卻跳錯位置跌落男友家樓上單位的露台，由於她是以跳水式姿勢跳樓，頭部先着地而當場慘死。（影片截圖）

在拍攝當日，阿華找來兼職地產經紀的姐姐一同到單位工作，他們抵達後發現該幢公寓外貌十分普通，並不如想像般可怕，加上阿華也不是膽小的人，但當他與姐姐打開單位大門的一瞬間，身體感到十分不對勁，因為單位完全密封起來，大熱天也透出一股陰冷的氣息，令他覺得這單位一定有事。

同行的姐姐說了句加油便離開單位，剩下阿華獨自進去，他也只好儘快拍下單位的每一個角落，客廳睡房也沒有特別，但在沒有燈光的廁所廚房拍攝，只可靠相機的閃光燈，情況相當恐怖。

想到女鬼一直從天花板倒吊着盯着他，阿華嚇得刪去影片。（影片截圖）

當他拍完照片後迅速離開單位，給姐姐檢查發現相片並無不妥，但卻發現沒有拍攝影片，於是又要再入去拍攝。這次他將相機放在腹部前面，在單位正中央轉一圈拍片，完成後趕緊離開單位。姐姐再次負責翻看影片，卻發現錄到一些奇怪的雜音，並見到畫面右邊出現從上而下的頭髮在飄動，嚇得姐姐大叫起來。阿華立即再播一次，那撮頭髮一直跟着畫面轉動，令他百思不得奇解，為何只影到頭髮，卻拍不到臉或肩膀，後來他想到在單位露台跳樓自殺的女子是倒頭沖的，便想到是她一直從天花板倒吊着盯着他，他嚇得刪去影片。自此他會在口袋放一包鹽辟邪，才敢到單位拍攝。

延伸閱讀：

日月潭鬼月翻船57死冤魂不散 旅館傳拍窗聲 問路險成替死鬼走

台灣東海大學女鬼橋傳說藏愛情故事 女生被背叛慘死橋下成冤魂

文章授權轉載自《香港01》