11歲紋身師畫風獨特爆紅 客人指名要她設計紋身圖案

不少年長者認為「有紋身就是壞人」，紋身似乎給人不好的印象，但隨著時代的轉變，紋身已是一門世人認可的藝術，不過這並不是大人的專利。日本女孩Noko自小對紋身充滿興趣，成長過程就是畫圖及練習紋身，年紀輕輕就已經成為紋身師，還有客人專程想紋她設計的圖案。

紋身在日本還不是太為人接受的藝術，有紋身的人可能會冠上「不正經」的刻板印象，Noko的父親是有名的紋身師，因為想去思想比較自由的地方工作，也想讓女兒接受自由教育，4年前從日本大阪搬到荷蘭的阿姆斯特丹居住。

今年11歲的Noko因為自小看到父親工作的身影，所以對紋身也產生了濃厚的興趣，搬到荷蘭居住，她可以自由自在地發展這項興趣，並在父親的指導下不斷練習，現在她已是紋身師，在不影響學業的情況，每周六會幫客人做紋身服務。

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文章授權轉載自《香港01》