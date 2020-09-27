鐵道迷兒子生日！巧手爸自製JR車站 超高還原度讓網友驚豔

新冠肺炎（COVID-19）疫情期間日本家庭都減少外出，父母各個絞盡腦汁想辦法，讓子女在家也能大玩特玩。日本有位巧手的暖男爸爸，竟然為了9歲的鐵道迷兒子，在家中自製和重現JR火車站，網友看到站牌的還原度和細節都大讚高質！除此之外，這位爸爸製作了多款小朋友「雙眼發光」的手作，各位父母不妨參考一下！

早前，一位網友叫枕井仗二（Twitter＠Dad_McFly）的爸爸，在Twitter分享他今年為9歲生日的兒子製作的禮物，原來他的兒子是個鐵道迷，為了讓兒子在家也能感受到車站的氣氛，他決定親手製作JR火車站的站牌，站名寫著「9歲」，不但還原度高，而且非常可愛！

這個高質手作立即在網上瘋傳，吸引大批同樣是鐵道迷的網友留言，並大讚「真羨慕你的兒子有你這個有愛的爸爸」，網友也翻出這位「絕世好爸」以前的作品，每件手作都充滿心思，光看圖片便能感受到父愛！

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文章授權轉載自《香港01》