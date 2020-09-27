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想當外星人！法國猛男「削鼻切雙耳」驚人對比照網嚇壞

香港01 / 李納德
法國帥哥想當外星人，於是動手術進行改造。圖擷自instagram
法國帥哥想當外星人，於是動手術進行改造。圖擷自instagram

法國一名男子從小的夢想就是變得像外星人，下定決心後他動了多次手術，而且已完全超越整容的範疇，而是「身體改造」，他除了進行大面積紋身，還在頭上植皮、切掉耳朵、割開舌頭又紋眼球等，近日他還將自己的鼻削掉，還說現在他終於可以抬高頭走路。當所有人都對他的外表感震驚時，他說自己的「改造計劃」才完成了18%。

32歲法國男子Anthony Loffredo常在IG上分享自己的造型照，擁有20多萬粉絲，有別於一般網紅，他的賣點是想變成外星人。Loffredo正在進行一個叫「Black Alien Project」的大工程，將自己透過各式手術變得更像他想像中的外星人，而一些手術已遠超出整容層面，而是「身體改造」。

部分手術在法國是禁止項目，早前Loffredo專程到西班牙巴塞羅那做手術，將鼻子削掉。Loffredo做的手術大多由巴塞外科醫生Oscar Marquez操刀，例如在頭上開孔、植皮等，今次目標是鼻。他完成手術後，於9月15日拍照分享，表示現在像夢想成真一樣，感激幫他操刀的Marquez，因為他可以抬頭走路了，非常自豪。

法國報章《Midi Libre》2017年曾訪問過Loffredo，他說自己的夢想是看起來像外星人，自己小時候就熱衷於人體突變，並透露他過去曾擔任保安，後來發現那不是自己想要的生活，24歲那年放下一切前往澳洲，並展開自己的計劃。他覺得改變外表有體驗另一個角色的感覺，那時他還沒有削掉自己的鼻子。

Loffredo除了將鼻子、耳朵割掉，還將舌頭由中間切開，像蛇一樣，紋身滿布全身，甚至眼白都被他紋成黑色，又在臉和頭植入真皮。不過他的身體改造計劃其實充滿風險，例如紋眼球時在眼白注入顏料，有可能導致失明。雖然樣子大幅改造，但從五官看外表還有點像特效化妝，但削鼻後他的面留下一個大洞，效果應該令他相當滿意。

Anthony Loffredoru將自己變成外星人。圖擷自instagram
Anthony Loffredoru將自己變成外星人。圖擷自instagram

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文章授權轉載自《香港01》

手術 外星人

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