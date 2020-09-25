有味道！屎水如「火山爆發」從天花板噴發 丈夫見慘況超無奈

國外一對夫妻日前住進新公寓，怎料才入住第4天就遇上讓人超崩潰的慘況。這對夫妻拍下家中浴室的天花板不斷往下膨脹，接著有如「火山爆發」般炸裂開來，屎黃色液體不斷噴出，讓這對夫妻相當傻眼，影片曝光短短10天已逾千萬人觀看。

影片中，浴室天花板不斷膨脹，還噴出屎黃色液體，而夫妻2人只敢站在浴室外走廊拍攝這段畫面，不到10秒，天花板的小火山就噴發了，屎黃色液體瞬間傾倒而下，2人趕緊退至牆後，深怕被屎黃色液體波及到。

屎黃色液體噴發後夫妻2人再度回到現場拍攝影片，只見整片地板被疑似糞水的屎黃色液體全面覆蓋，畫面看來不僅令人作噁，彷彿還能聞到陣陣惡臭。而天花板上的「火山口」仍持續流出液體，遭遇如此慘況實在令人無言，從鏡子中也能看出丈夫的表情相當「無奈」，這段影片被放上網路後瞬間爆紅，許多人也紛紛留言安慰他們，也建議他們趕緊搬家，「因為實在是太噁心了」。

有人看了影片後留言，「太噁心了！這到底要怎麼清啊？誰敢清理？」、「快搬走吧，這房子太可怕了」、「太崩潰了，居然還能拍影片」、「感覺像是汙水管破掉了」、「趕緊搬家，這裡沒辦法再住下去了」。