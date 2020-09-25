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變種怪物？下水道清出「巨型老鼠」 路過民眾全傻了

從養寵物透露飼主心理需求！連你害怕跟別人太親近都能看出

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變種怪物？墨西哥下水道清出「巨型老鼠」 路過民眾全嚇傻

聯合新聞網 / 綜合報導
墨西哥近來連日暴雨，清潔人員從堵塞的下水道清出一隻比人還高大的「巨型老鼠」，當場嚇壞所有人。圖擷自Enrique Serna臉書
墨西哥近來連日暴雨，清潔人員從堵塞的下水道清出一隻比人還高大的「巨型老鼠」，當場嚇壞所有人。圖擷自Enrique Serna臉書

墨西哥連日驟降暴雨，上週降雨量更是突破紀錄，造成當地路面及下水道堵塞，清潔人員從下水道清出總重20噸的垃圾，其中更驚見一隻比人還大的「巨型老鼠」，當場嚇壞所有人。

綜合外媒報導，因連日降雨導致各地淹水，清潔人員趁著放晴時清理下水道，清出20噸的垃圾，當中更有一隻體型比人還巨大的「巨型老鼠」，讓在場所有人嚇壞了，還有人以為這是一隻變種怪物，「看到它就一定會嚇得馬上逃走」。

不過，仔細看才發現原來這是一個「萬聖節道具」，它擁有褐色毛髮、尖銳爪子，看來相當殘暴兇狠，而「巨型老鼠」的照片被放在網路上引發熱議。

正當大家都在好奇這隻型老鼠從哪來的時候，一位名叫伊芙琳（Evelin López）的婦女終於出面為大家解開謎團。原來，「巨型老鼠」是她以前製作的萬聖節道具，但在好幾年前意外被暴雨沖走，她怎麼都找不回來，只好忍痛放棄尋找它，直到最近突然被找到，她還不確定該如何處理它。

墨西哥 暴雨 淹水 萬聖節

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