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越南無良商人回收32.4萬個「用過保險套」清洗再出售 32歲女涉案
越南9月22日爆出令人震驚的新聞，當地政府部門在平陽省（Binh Duong）一次突擊搜查中，檢獲32.4萬個曾經使用過的保險套，原來有不良商人回收用過的保險套，洗淨烘乾後再在市場出售。
《越南快報》（VNExpress）9月22日報導，越南政府負責監察市場的部門9月19日展開突擊搜查，在涉事地下工場發現32.4萬個使用過的保險套，重達360公斤，調查人員也在現場找到數千個已包裝完整、準備出售的保險套，未有印上商標。
把保險套洗淨烘乾再出售
政府部門表示，該場地由一名32歲女子租下，她在義安省出生長大，之後到平陽省居住及工作。她無法出示文件證明這些貨品的合法來源。
據這名女子稱，每相隔一個月左右，就會有「不知名者」帶來數千個已使用過的保險套給她，然後她的工作就是把它們洗淨、烘乾再整理，讓它們看起來像新的一樣，當作新商品售賣給顧客。
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文章授權轉載自《香港01》
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