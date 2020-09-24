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醉男回家驚覺包裡的iPhone變「石頭」酒吧代尋揭爆笑真相
喝醉的人總是會鬧出各種笑話，一名男子在酒吧喝醉後走回家，事後發現包包裡的手機竟變成一塊石頭，懷疑是遺失在酒吧，委託店家幫忙找，最後的結果令人啼笑皆非。
東京一間酒吧「バーキタカミ」20日貼出一則代客尋物啟事，貼文中寫道一名客人喝醉後返家，包包裡iPhone不見了，反而多出一個巴掌大的石頭，想問酒吧裡有沒有人看到他的手機。酒吧把石頭的照片PO上推特，請其他客人提供線索。
店家隔天再度貼文報告這件懸案的後續，原來是該名客人在返家途中在路邊看到一顆漂亮的石頭，便拿起手機拍照，拍完後錯把手機當石頭放回地上，石頭則放入包包，造就一場烏龍遺失案。
店家表示客人已經順利從派出所拿回手機，網友表示：「這顆石頭真的滿像手機的」、「最新型iPhone--iStone」、「好漂亮的石頭，可以當紙鎮」、「我也曾犯過類似的錯，把口袋裡的巧克力跟手機搞混」、「日本治安真好，手機還找得回來」。
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