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月亮代表我的心！男子買1224坪「月亮土地」當聘禮 價格超划算

聯合新聞網 / 綜合報導
一名巴基斯坦男子竟買了一英畝（約1224坪）的「月球土地」給妻子當作聘禮。圖／ingimage
一名巴基斯坦男子竟買了一英畝（約1224坪）的「月球土地」給妻子當作聘禮。圖／ingimage

現代人求婚方式五花八門，想用最浪漫的方式感動另一半，但你有見過買「月球土地」當作聘禮嗎？一名巴基斯坦男子竟買了一英畝（約1224坪）的「月球土地」給妻子當作聘禮。

根據「Daily Times」報導，一名巴基斯坦男子買了一塊「月球土地」當作聘禮，男子艾哈邁德表示，「買月球土地靈感來自於寶萊塢演員蘇薩·辛格·拉其普特（Sushant Singh Rajput），他於2018年在月球上買了一塊名為『莫斯科海』的土地」，而他則是用45美元（約1300元台幣）向國際月球協會（Luna Society International）買了一塊名為「蒸氣海」的土地。

妻子馬迪哈表示，她告訴朋友們這個「超特別聘禮」時，起初大家都以為是玩笑，直到她秀出「月球地契證明」他們才相信，其中一個朋友看了後，也希望她的未婚夫能買給她一塊月球土地當聘禮。

其實，許多名人都有購買月球土地，包含湯姆克魯斯（Tom Cruise）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、前美國總統雷根（Ronald Reagan）、布希（George W Bush）等等。

國際月球學會與NASA合作，將讓購買月球土地的人優先獲得上太空的權利，艾哈邁德和妻子都相當希望能被選中參加太空旅行。

艾哈邁德表示，經過大量的線上文書作業後，最後於今年7月4日收到地契已完成的消息。

太空 NASA

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