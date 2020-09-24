聽新聞
test
0:00 / 0:00
月亮代表我的心！男子買1224坪「月亮土地」當聘禮 價格超划算
現代人求婚方式五花八門，想用最浪漫的方式感動另一半，但你有見過買「月球土地」當作聘禮嗎？一名巴基斯坦男子竟買了一英畝（約1224坪）的「月球土地」給妻子當作聘禮。
根據「Daily Times」報導，一名巴基斯坦男子買了一塊「月球土地」當作聘禮，男子艾哈邁德表示，「買月球土地靈感來自於寶萊塢演員蘇薩·辛格·拉其普特（Sushant Singh Rajput），他於2018年在月球上買了一塊名為『莫斯科海』的土地」，而他則是用45美元（約1300元台幣）向國際月球協會（Luna Society International）買了一塊名為「蒸氣海」的土地。
妻子馬迪哈表示，她告訴朋友們這個「超特別聘禮」時，起初大家都以為是玩笑，直到她秀出「月球地契證明」他們才相信，其中一個朋友看了後，也希望她的未婚夫能買給她一塊月球土地當聘禮。
其實，許多名人都有購買月球土地，包含湯姆克魯斯（Tom Cruise）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、前美國總統雷根（Ronald Reagan）、布希（George W Bush）等等。
國際月球學會與NASA合作，將讓購買月球土地的人優先獲得上太空的權利，艾哈邁德和妻子都相當希望能被選中參加太空旅行。
艾哈邁德表示，經過大量的線上文書作業後，最後於今年7月4日收到地契已完成的消息。
Pakistani man buys land on moon for his wife as a wedding gift... 😦😦 pic.twitter.com/qdsZSYu0Tj— Hoor Ul Jannat (@HoorUlJannat5) September 18, 2020
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言