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他曝女友歸位雜物惡習 一張照片惹怒網友：還不快分手！
美國網路論壇Reddit一名網友TrappaTroopa爆料，他購物返家後，請女朋友幫忙將購買的商品收拾歸位，結果女朋友直接將食物、連同外面的購物袋，原封不動放進櫃子裡。鄉民看了TrappaTroopa的照片，一面倒表示：「快跟她分手！」
TrappaTroopa說，女友平時不是跟自己住，平常買東西回家都是自己歸位。當天他買了100多美金（約合新台幣2900元）雜貨，自己負責把東西放冰箱，其他食品請女友放進儲藏櫃。結果轉頭一看竟發現，女友把食品，連同外面的塑膠購物袋，整包放進櫃子裡。
這篇發文至今累積超過3000則留言，網友紛紛勸TrappaTroopa快跟女友分手。網友Contronatura就認為，這樣的行徑絕對會成為分手導火線，「如果平時都這麼懶了，怎麼能指望我們生活和諧？」網友Ashtronica2則說：「為什麼一張照片可以讓我這麼火大？」網友Martin Reichard也表示，看到部分女人這種行徑，「更珍惜我老婆。」
但是，網友Gary Adam指出，如果這是他生活中主要的困擾，「我將是一個非常幸福的人。」
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