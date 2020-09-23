詐欺慣犯女裝無家可歸騙百萬 受害老翁同情：是自願給錢

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，詐欺慣犯吉麗（Susan Geary）在七個月內騙取失智症鰥夫現金45,000英鎊（約合新台幣168萬元）。爾後試圖從他賬戶竊取8,150英鎊（約合新台幣30萬元）時被捕入獄。

《每日郵報》指出，33歲的吉麗騙72歲被害人自己「無家可歸」，且頻以手機傳訊表白很愛對方、想住一起，還說他們有一段「很棒且真實的愛。」

被害人表示，很同情這位化名「Belinda Amy」（吉麗名和姓中間的名字）的女子，他是自願給她45,000英鎊現金，因此這筆錢便無法構成吉麗的犯罪事實。

但是，吉麗取得被害人現金後，還偷了他的提款卡及手機，試圖盜領8,150英鎊，所幸行竊過程被受害人女兒裝的監視器逮個正著。《每日郵報》提到，吉麗在詐騙期間，還跟同居人抱怨被害者很討厭：「今天只給我100英鎊（約合新台幣3700元）。」

吉麗去年也佯裝無家可歸，在路上搭訕另一名60多歲的弱勢男子，竊取了18,000英鎊（約合新台幣67萬元）積蓄，最後被判處一年社區服務及毒品勒戒。吉麗騙取的現金主要是供應癮君子伴侶購買毒品。法官認為吉麗明知被害人有記憶問題，還佔他便宜，判吉麗入獄22個月。

網友KizzyJasper批評，吉麗很邪惡，「22個月刑期不夠長，且老翁贈與的45,000英鎊，應該要全數奉還！」