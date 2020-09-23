快訊

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

兆豐銀董事多台灣官員 富比世編輯爆料：川普駙馬秘借14.5億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／史上最小滑水者！6個月大嬰兒「無防護」飆過湖面露燦笑

聯合新聞網 / 綜合報導
6個月大的奧本是史上最小滑水者。 圖／翻攝自Casey Humpherys臉書
6個月大的奧本是史上最小滑水者。 圖／翻攝自Casey Humpherys臉書

6個月大的小朋友，正是學坐學站的時期，但美國這位小寶寶，已經穩穩踩在湖面上開心「滑水」了！日前一名家長在臉書分享兒子滑水的影片，由於片中的寶寶實在太小，眾人在驚嘆「太酷了」的同時，也出現一些批評聲浪，認為對孩子發育會有不良影響。

近日社群網站流傳一部令人驚奇的影片，片中人穩當地踩在浮板上，小手緊緊抓住橫桿，被船拉著飛馳在湖面上，途中甚至開心地挺直腰杆，露出帥氣的笑容。然而，片中主角只有6個月又4天大。

據《abcNEWS》報導，這是一個十分熱衷水上活動的家庭，尤其是滑水，因此爸爸凱西（Casey Humpherys）一直想和兒子奧本（Auburn）一起從事這項運動。當小奧本開始學站時，父母就開始試著教他滑水，並幫他特製一塊滑水板。

凱西表示，他們從地板緩慢拖行開始，到水上推著小奧本滑行，花了幾周時間讓寶寶習慣滑行的感覺，最後才真的到湖上讓船拖行，而當時他也坐在船邊護持避免意外。凱西說，小奧本的手握力很強，可以將自己牢牢固定住30秒，滑行約150英呎（約45公尺）遠，因此其實寶寶身上除了一件迷你救生衣外，沒有任何防護。但他也表示，妻子其實不太願意，擔心小孩太小了。

據外媒報導，小奧本打破了有史以來最年輕滑水者的非正式紀錄，前一位是2016年一名6個月又27天的女嬰

奧本在滑水前，花費幾周時間練習「滑行」。 圖／翻攝自Casey Humpherys臉書
奧本在滑水前，花費幾周時間練習「滑行」。 圖／翻攝自Casey Humpherys臉書

延伸閱讀

現代版羅密歐與茱麗葉！鄰居數十年沒交集 封城時陽台上煞到彼此

「圓圓」產房待膩！趁夜間無燈帶大貓熊寶寶外出宿營

48年夫妻同染疫 4分鐘內手牽手相繼去世

靠電腦印支票成功開回保時捷 經銷商三天後才知被騙

相關新聞

他曝女友歸位雜物惡習 一張照片惹怒網友：還不快分手！

美國網路論壇Reddit一名網友TrappaTroopa爆料，他購物返家後，請女朋友幫忙將購買的商品收拾歸位，結果女朋友直接將食物、連同外面的購物袋，原封不動放進櫃子裡。鄉民看了TrappaTroopa的照片，一面倒表示：「快跟她分手！」

詐欺慣犯女裝無家可歸騙百萬 受害老翁同情：是自願給錢

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，詐欺慣犯吉麗（Susan Geary）在七個月內騙取失智症鰥夫現金45,000英鎊（約合新台幣168萬元）。爾後試圖從他賬戶竊取8,150英鎊（約合新台幣30萬元）時被捕入獄。

顧客生氣麥當勞停賣人氣餐點！員工卻跪求永遠別再賣

麥當勞為在疫情期間簡化廚房作業流程，3月末對菜單做出臨時性調整，停賣很受歡迎的全日早餐（All Day Breakfas...

影／史上最小滑水者！6個月大嬰兒「無防護」飆過湖面露燦笑

6個月大的小朋友，正是學坐學站的時期，但美國這位小寶寶，已經穩穩踩在湖面上開心「滑水」了！日前一名家長在臉書分享兒子滑水的影片，由於片中的寶寶實在太小，眾人在驚嘆「太酷了」的同時，也出現一些批評聲浪，認為對孩子發育會有不良影響。

現代版羅密歐與茱麗葉！鄰居數十年沒交集 封城時陽台上煞到彼此

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，義大利40歲律師阿涅麗（Paola Agnelli）跟38歲資訊科技工作者達帕斯（Michele D’Alpaos），於三月當地執行十周封城措施期間，在各自陽台上煞到彼此，五月首度近距離見面，今傳出喜訊。

陸籍死囚於印尼監獄挖洞鑽下水道越獄 獄友：他策劃近半年

印尼當地警方近日稱，首都雅加達一所監獄近日發生越獄事件：一名面臨死刑的中國大陸籍囚犯在牢房牆上挖了一個洞，連通了下水道，從下水道越獄，目前依然在逃。警方現已將其列為頭號通緝犯。

英國小村落過去一年半網路超爛 結果是這東西惹禍

英國一個小村落過去一年半持續遭逢神秘網路問題，每天早上7點起上網就會變得很不順，原因直到最近才真相大白。工程師實地走訪發...

影／悲劇了...男子派對拉炮誤擊自己褲襠 友笑：不用結紮囉！

美國新聞網站商業內幕（Business Insider）日前報導，當地一名男子克索地（Tom Cressotti）舉辦「寶寶性別揭露派對」時，不慎拿反拉炮方向，炮口對準褲襠發射，當場痛苦倒地。在場的朋友譏：「你不用動結紮手術囉！」

好心反受罰？客人錢包被扒 超市店員幫搶回卻因此被解雇

美國媒體《紐約郵報》 （New York Post）日前報導，當地超市員工謝亞克（Amir Shedyak）值班時，協助一名婦人從搶匪手中搶回錢包。然而，超市卻因此解僱了謝亞克。

愛蟲成「吃」！他幻想與蟑螂交往 籌百萬開蟲餐廳

你敢吃蟲嗎？雖然絕大部分人對於進食昆蟲仍然非常抗拒，但其實食蟲已經越來越流行，更被封為「未來的食物代替品」。日本有一位「戀蟲癖」少年，他自小就發現自己對昆蟲情有獨鍾，不但喜歡食蟲，還會視牠們為家人、甚至戀人，他在訪問裏透露「曾與一隻蟑螂談戀愛」，令一眾網民大呼「頭皮發麻」！

韓妹一年整容20次分享心得變網紅 整容前後差超大嚇呆網友

在YouTube上擁有40萬名訂閱者的韓國YouTuber「조두팔」，經常在YouTube上分享自己整容的經驗。最近，她在影片中宣布，未來1、2年都不會再整容，不少替她感到擔心的網友都留言指「鬆一口氣」。過去一年，她接受了接近20項手術，包括抽脂、隆胸等，所花費用「可以買一層樓」。

夏威夷逐浪客丟失衝浪板 2年多後在8千公里外尋獲

2年多前衝浪好手佛爾特在夏威夷被浪沖翻丟了衝浪板，他只能盼望當地漁民會撿到，結果事情發展超乎他的想像：衝浪板找是找到了，...

熱門新聞

特斯拉新電池便宜一半 馬斯克：三年內推2.5萬美元電動車

伊登再戴「順澤宮神帽」 勇奪德國鐵人三項冠軍

梅克爾拒全面禁華為！德國在西方世界獨樹一格

川普：中國大陸要為「中國病毒」廣傳全球負責

川普主導下的TikTok交易 美網路大亨：整件事全是謊言

陸籍死囚於印尼監獄挖洞鑽下水道越獄 獄友：他策劃近半年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。