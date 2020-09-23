影／史上最小滑水者！6個月大嬰兒「無防護」飆過湖面露燦笑

6個月大的小朋友，正是學坐學站的時期，但美國這位小寶寶，已經穩穩踩在湖面上開心「滑水」了！日前一名家長在臉書分享兒子滑水的影片，由於片中的寶寶實在太小，眾人在驚嘆「太酷了」的同時，也出現一些批評聲浪，認為對孩子發育會有不良影響。

近日社群網站流傳一部令人驚奇的影片，片中人穩當地踩在浮板上，小手緊緊抓住橫桿，被船拉著飛馳在湖面上，途中甚至開心地挺直腰杆，露出帥氣的笑容。然而，片中主角只有6個月又4天大。

據《abcNEWS》報導，這是一個十分熱衷水上活動的家庭，尤其是滑水，因此爸爸凱西（Casey Humpherys）一直想和兒子奧本（Auburn）一起從事這項運動。當小奧本開始學站時，父母就開始試著教他滑水，並幫他特製一塊滑水板。

凱西表示，他們從地板緩慢拖行開始，到水上推著小奧本滑行，花了幾周時間讓寶寶習慣滑行的感覺，最後才真的到湖上讓船拖行，而當時他也坐在船邊護持避免意外。凱西說，小奧本的手握力很強，可以將自己牢牢固定住30秒，滑行約150英呎（約45公尺）遠，因此其實寶寶身上除了一件迷你救生衣外，沒有任何防護。但他也表示，妻子其實不太願意，擔心小孩太小了。

據外媒報導，小奧本打破了有史以來最年輕滑水者的非正式紀錄，前一位是2016年一名6個月又27天的女嬰。