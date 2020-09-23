現代版羅密歐與茱麗葉！鄰居數十年沒交集 封城時陽台上煞到彼此

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，義大利40歲律師阿涅麗（Paola Agnelli）跟38歲資訊科技工作者達帕斯（Michele D’Alpaos），於三月當地執行十周封城措施期間，在各自陽台上煞到彼此，五月首度近距離見面，今傳出喜訊。

《每日郵報》指出，這對做鄰居長達數十年的佳偶，除了去年一次短暫相會，生活幾乎沒有交集。三月，住在公寓六樓的阿涅麗，參加社區陽台音樂會時，看到住在七樓的達帕斯，兩人二見鍾情並交換聯絡方式。達帕斯稍後立刻追蹤阿涅麗IG帳號，兩人線上長談直到凌晨三點。爾後因為封城令，兩人始終只能透過深夜電話、陽台對望傳情。

期間，達帕斯還在公寓頂樓掛上「帕拉」（阿涅麗的名字Paola）示愛，引起地方媒體及網友關注，封他們為「現代版羅密歐與茱麗葉」：兩人所居城市跟故事發源地相同、也是在陽台結緣。達帕斯接受英國廣播公司（ＢＢＣ）訪問時表示，他們的關係很神奇，想「吻阿涅麗一小時」。

封城期間看不到彼此，達帕斯在公寓頂樓掛上「帕拉」（阿涅麗的名字Paola）示愛，引起地方媒體及網友關注，封他們為「現代版羅密歐與茱麗葉」。圖／取自 dailymail

直到五月，兩人終於在公園近距離接觸。阿涅麗認為，他們的感情很真實且會努力經營：「我們倆真的很有緣。很開心在悲劇事件中墜入愛河。」

兩人今證實即將成婚。達帕斯提到：「我們考慮在屋頂露台舉行婚禮，畢竟我們是在陽台上相戀。」