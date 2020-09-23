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陸籍死囚於印尼監獄挖洞鑽下水道越獄 獄友：他策劃近半年

香港01 / 朱加樟／報導
囚犯(圖左)在牢房裡挖了一個洞，連通了下水道，然後從下水道(圖右)越獄。圖／印尼警方、印尼媒體
囚犯(圖左)在牢房裡挖了一個洞，連通了下水道，然後從下水道(圖右)越獄。圖／印尼警方、印尼媒體

印尼當地警方近日稱，首都雅加達一所監獄近日發生越獄事件：一名面臨死刑的中國大陸籍囚犯在牢房牆上挖了一個洞，連通了下水道，從下水道越獄，目前依然在逃。警方現已將其列為頭號通緝犯。

據外媒近日報導，當地警方表示，涉事囚犯53歲，名叫蔡長攀（音譯，Chai Chang Pan），又名蔡紀凡（音譯）。這名囚犯涉及走私冰毒，已於2017年被判處死刑。他於9月14日凌晨2點半左右越獄，在牢房的牆上挖出了一個直徑約為50至60厘米的洞。這所監獄位於雅加達郊區，該下水道一直通到監獄外面的一條路上，裡面沒有水。

據一名囚犯透露，蔡長攀為了越獄，已經策劃了5到6個月。他挖洞所使用的工具疑是鐵具和螺絲刀。印尼監獄總局表示，蔡長攀趁牢房更換守衛的時候越獄。

報道又指，蔡長攀因攜帶88公斤冰毒，被當地法庭判處死刑，警方還發現了他藏匿的70公斤冰毒。2017年，蔡長攀就曾經在雅加達警方拘留中心的浴室牆上打了一個洞，逃了出去。

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文章授權轉載自《香港01》

印尼 死刑 監獄

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