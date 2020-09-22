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影／悲劇了...男子派對拉炮誤擊自己褲襠 友笑：不用結紮囉！
美國新聞網站商業內幕（Business Insider）日前報導，當地一名男子克索地（Tom Cressotti）舉辦「寶寶性別揭露派對」時，不慎拿反拉炮方向，炮口對準褲襠發射，當場痛苦倒地。在場的朋友譏：「你不用動結紮手術囉！」
商業內幕透露，克索地跟太太派對前都不知道他們第二個孩子性別，上個月底準備好會噴射出藍色跟粉紅色的拉炮，跟親友一起揭開寶寶性別謎底。
當時，43歲的克索地、太太跟他們的4歲大女兒一起站在賓客面前倒數拉炮。但是，克索地竟拿反炮口方向發射，使他的腹股溝承受爆炸的全部衝擊。 若正確使用拉炮，粉末最遠可以噴到九公尺。
克索地自嘲表示，當時他被重擊時腦中想著：「嗯，這是很好的開始。」太太克莉絲汀（Kristin）則說：「在場的大家很震驚，確認先生沒事後，大家都笑到不行。」克索地的影片上網後已累計751,000觀賞人次。
不過，商業內幕指出，性別揭露派對也可能造成更大災難。九月初，加州一個家庭在舉辦性別揭露派對時，因施放煙火不慎，造成14,478英畝（相當於8,205個足球場）森林大火。
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