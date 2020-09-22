好心反受罰？客人錢包被扒 超市店員幫搶回卻因此被解雇

美國媒體《紐約郵報》 （New York Post）日前報導，當地超市員工謝亞克（Amir Shedyak）值班時，協助一名婦人從搶匪手中搶回錢包。然而，超市卻因此解僱了謝亞克。

謝亞克回顧，那時看到一名男士拿著搶來的錢包，衝過停車場。謝亞克立刻追上去，從後方抓住嫌犯，並在報警前壓住他。雖然最後嫌犯逃逸，謝亞克仍幫婦人討回錢包。謝亞克說婦人想給他錢以示感謝，但他婉拒：「我不想要妳的錢，只是想幫忙，想做對的事。」

但謝亞克萬萬沒想到，事件發生後沒多久，自己竟被超市革職。而超市對此不願發表任何言論。

當地律師林恩（Pietro Lynn）表示，超市之所以開除謝亞克，有可能因為他們不想被告：「一般雇主都會希望員工不要多管閒事，之前有幾件雇主因職員不當行為而得負責的案例。」

２０歲、身兼義消的謝亞克曾任職該超市四年，期間還升為領班，並曾獲「當月最佳員工」。他對於自己因善行而被解雇，仍感到不解：「如果我在當班，我這麼做就大有問題；但如果我沒在上班，我就做得很好。」

網友密歇（Valerie Lynne Mitchell）聲援謝亞克作為，表明自己抵制超市：「謝亞克很正直、很棒。反觀超市真是大混帳！」網友里歐（Paul Leo）也大讚謝亞克做了正確的決定：「這樣也算認清雇主的真面目。如果你來訪德州，我要請你大餐。世界因為有你這樣的人，才更美好。」