愛蟲成「吃」！他幻想與蟑螂交往 籌百萬開蟲餐廳

你敢吃蟲嗎？雖然絕大部分人對於進食昆蟲仍然非常抗拒，但其實吃蟲已經越來越流行，更被封為「未來的食物代替品」。日本有一位「戀蟲癖」少年，他自小就發現自己對昆蟲情有獨鍾，不但喜歡食蟲，還會視牠們為家人、甚至戀人，他在訪問中透露「曾與一隻蟑螂談戀愛」，令一眾網友大呼「頭皮發麻」！

去年，YouTube頻道「Asian Boss」訪問了一位叫篠原佑太的少年，他對昆蟲情有獨鍾，甚至把非洲蟑螂當成戀愛對象，並為牠改名做「Lisa」。他在節目透露Lisa是他的初戀，坦言自己對Lisa有性幻想。當Lisa離世後，他決定親自把牠吃掉，聲稱「Lisa永遠活在我身體內」，這位「戀蟲男」超誇張的「愛的宣言」震驚不少網民，並留言「毀三觀」、「好變態」。

除了把昆蟲當朋友、家人和戀人，篠原還喜歡把昆蟲當成主食，他在房內飼養超過3000隻昆蟲，還尤其喜愛蟋蟀的「滋味」，幾乎每天都會吃上一口，更潛心鑽研「蟋蟀菜色」，希望發揚光大昆蟲料理。他透露自己直到19歲之前，都一直扮演正常人，「我發現自己很愛吃蟲，卻不敢對朋友說，因為怕被欺負」。本以為自己會單身一輩篠原子卻遇上跟他一樣「重口味」的女友Haruka，他在Twitter上傳一張「爬蟲類火鍋」的照片而引起Haruka，並主動聯絡他，2人成為一對特別的情侶。

最近，日本節目《家、ついて行ってイイですか？》訪問了這位戀蟲少年，發現他應該竟然搖身一變成為老闆，原來他為了宣揚食蟲文化，決定開一間主打昆蟲料理的餐廳，雖然聽上去「重口味」卻得到大眾認可，籌得近680萬日圓（約187萬台幣）資金，且幾乎每日預約滿場，令他相當意外！

他為了宣揚食蟲文化，決定開一間主打昆蟲料理的餐廳，雖然聽上去「重口味」卻得到大眾認可，籌得近680萬日圓（約187萬台幣）資金，且幾乎每日預約滿場，令他相當意外！圖擷自 YouTube頻道「Asian Boss」

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文章授權轉載自《香港01》