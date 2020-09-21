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韓妹一年整容20次分享心得變網紅 整容前後差超大嚇呆網友

香港01 / 李梓媛
趙秀珍大方公開整容前後的照片。 圖/YouTube＠조두팔
趙秀珍大方公開整容前後的照片。 圖/YouTube＠조두팔

在YouTube上擁有40萬名訂閱者的韓國YouTuber「조두팔」，經常在YouTube上分享自己整容的經驗。最近，她在影片中宣布，未來1、2年都不會再整容，不少替她感到擔心的網友都留言指「鬆一口氣」。過去一年，她接受了接近20項手術，包括抽脂、隆胸等，所花費用「可以買一層樓」。

韓國YouTuber 조두발，原名趙秀珍（譯音），2001年出生，現年19歲，目前已經輟學，最高學歷只有初中畢業。她在2016年開始於YouTube活動，至今累積40萬名訂閱者。真正令她出位的，是在過去一年間，她接受了接近20項整容手術，由一名自卑的「醜小鴨」變身成超自信網紅

在過去一年間，趙秀珍一共進行了19項手術，包括雙眼皮、臥蠶、眼角、調整鼻型、豐唇、調整嘴角、下巴、抽脂、隆胸等。費用方面，她表示因為法律問題不太方便透露，只說「合起來應該夠買一層樓」。

在2個星期前，她又再上載影片，分享自己接受了隆胸手術的經驗。她表示，自己原來的胸部「沒有甚麼肉，很奇怪，尖尖的」，接受了手術後由A cup升至E cup。雖然隆胸後，她覺得穿衣服好看了，不過她表示隆胸手術「真的很痛」。

在隆胸手術後，她在YouTube上宣布自己未來1至2年都不會再做任何整容手術了。她表示，小時候一直因為外貌而感到自卑，「很討厭我自己」。原本一開始只是打算割雙眼皮，但之後卻漸漸對其他部位也感到不滿意，所以幾乎全身也動了刀。最後，她亦奉勸各位「要愛惜自己」。

趙秀珍整容前的照片。圖/YouTube＠조두팔
趙秀珍整容前的照片。圖/YouTube＠조두팔
趙秀珍近期照片。圖／翻攝自whgekwhtnwls IG
趙秀珍近期照片。圖／翻攝自whgekwhtnwls IG

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文章授權轉載自《香港01》

韓國 YouTuber 網紅 整形

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