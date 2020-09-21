不給我吃就捅你！不戴口罩女子被拒供餐 跳上速食店櫃檯威脅叫囂

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，加州一名女子進入速食連鎖店肯德基（KFC），被告知因她不依規定戴口罩，不得供餐給她時，竟跳上櫃檯大喊自己餓瘋了，威脅員工：「若不快給我吃點東西，我就捅你！」

肯德基表示，在這位不知名的女子點餐前，便告知她必須要戴口罩，否則無法供餐給她，豈料女子暴走上櫃台，踢飛廣告招牌還威脅員工不能報警。一名前來勸阻男性員工勸阻說：「若供餐給不戴口罩的妳，我會被炒魷魚。」女子怒吼回覆：「你又沒有在這邊工作！」

《每日郵報》指出，一名路人拿出全新口罩送女子戴，但女子表明自己「已經不稀罕吃了，肯德基廚房很噁心！」大鬧後揚長而去。

網友aleykhat批評女子公主病，並認為媒體不該用馬賽克畫面，遮蔽她的面容。網友me myself and I 1234則說，這種沒家教的行為不見容於社會：「應該要有嚴格的規範，讓這些人適可而止！」