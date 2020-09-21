剎車失靈驚恐停國道上 後方大卡車「神守護」她急尋恩人

日前，英國廣播公司晨間節目「薩里早餐時光」（Breakfast on BBC Radio Surrey）接到一位當地女子哈蘭（Joanne Lou Harland）來電，提到自己在高速公路差點送命，幸虧被好心卡車司機相救的經歷。節目最後找到司機，哈蘭對他說：「不敢相信有人願意冒著生命危險救陌生人，一輩子感謝你那天的善行。」

哈蘭回顧那天她開車載著一歲多的孩子，在全英國最繁忙的高速道路M25（M25 motorway）上行駛。而當她試著踩煞車、跟上身旁車的車速時，卻發現煞車失靈，被迫在第三車道停車。

彼時身旁的車呼嘯而過，沒有一台車發現他們的處境。她急電交通警察求救，但因為當時車流量大，警察一時無法找到他們確切位置，只叮嚀她務必繫好安全帶不要下車。哈蘭說自己那時非常害怕，不確定能否保住孩子跟自己的性命：「現在回想起來還是會皮皮挫，想著當天一有差池，今天就不在人世了。」

就在哈蘭感到孤立無援時，突然意識到車後有台大卡車停下來對她閃爍車燈，她心想，卡車司機可能想超車，但過了一會兒她發現卡車司機並沒有離開，而是像盾牌般的在他們身後守護著她。哈蘭說自己祈禱卡車不要離開：「人們會看到龐大的卡車，但他們不容易看到我這台小小車。」

卡車停在她的車後，直到警察來才駛離。哈蘭告訴「薩里早餐時光」主持人，卡車太高，自己還來不及看到恩人面容，也沒有好好感謝他。最後，節目循線找到這位好心的卡車司機杜哈尼（Carl Duhaney），讓他跟哈蘭在空中節目電話中相會。

杜哈尼說，自己最初看到這台載著寶寶的小車，在川流的車陣中停下來，想著也許是車子故障了，需要幫忙。他不認為自己做了什麼大不了的事，表示：「我只希望其他人也會跟我做一樣的事情。」