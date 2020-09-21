超狂性教育！丹麥節目邀「裸男裸女」 一字排開讓小孩問到飽

性教育與健康教育對於孩童、青少年而言，是相當重要的一課。丹麥一知名電視節目近日邀請到數名「全裸」男女，在節目上讓數名兒童問到飽，孩童們也犀利問出「幾歲身體會長毛？」、「對私密處滿意嗎？」，令在場模特兒都哭笑不得。

根據《每日星報》報導，丹麥知名節目《 Ultra Strips Down》近日規劃一個具有性教育的單位，主辦單位找來幾名願意全裸的男女上節目，到場讓幾名11到13歲的孩童提問，並讓兒童們更了解成年男女的身體構造。

節目上不少孩童爭相提問，有人問「您在幾歲時身體哪些部位會長毛？」、「您考慮除去身上的刺青嗎？」也有孩子問「您對自己的私密處滿意嗎？」該節目在丹麥非常受歡迎，過去甚至得過最佳兒童節目獎，不過該集內容引發熱烈討論，多數家長都十分贊同此集教育意義，但仍有不少反對派提出質疑。

反對此集節目的Obianuju Ekeocha在推特上表示，「為什麼這麼多人在摧毀兒童？」，也有人表示「這節目真令人傷心，童年的純真發生了什麼事？」丹麥保守派的黨員彼得•斯卡魯普（Peter Skaarup）則認為，現在讓這些兒童接觸這些事還為時過早。

而支持此節目的人則認為，孩子應該從小就認識身體的構造，在丹麥的兒童小時候就要學習專業解剖學，上課的年齡甚至更小，此節目根本沒有什麼，反對者根本是大驚小怪。

該節目主辦單位則發表聲明解釋，此單元是希望讓小孩能儘早認識身體，也可以健康觀念面對，不該避而不談，導致孩童失去理解與學習的機會。