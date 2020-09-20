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老翁誤把冰沙機當成手部消毒機 網大讚：只是想做正確的事
新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續肆虐全球，大多數民眾在公共場合都會戴口罩保護自己也保護他人，此外許多餐廳商店也都會為顧客提供酒精消毒，就是希望能將傳染機率降到最低。不過，日前在美國卻有一名老翁把冰沙機誤認成是手部消毒機，整個過程都被一旁的監視器拍了下來，畫面一曝光後引來大批網友熱議。
根據《 FOX NEWS 》報導，近日一段老翁誤把冰沙機當成消毒機的影片在推特上（Twitter）上瘋傳。從影片中可看到，一名腳步蹣跚的老翁走進一家超商，隨後走到一台冰沙機旁，按下開關將紅色的飲料搓揉在手中，看似他誤將冰沙機當成手部消毒機，把「莓果口味」的冰沙誤當成是消毒液。
畫面曝光後，引來超過20萬粉絲觀看，更有網友打趣表示「應該祝福他，因為他至少正在嘗試用某種形式的預防措施」、「雖然他搞錯了，但是他正嘗試在做正確的事，應該值得被尊重」、「他只是想做正確的事」、「老翁有意識到手部消毒的重要」。
不過也有不少網友為老翁的精神狀況感到擔憂，「有點擔心他的精神狀況」、「感覺是精神有問題」、「通常不太會搞錯吧，而且冰沙黏黏的」、「感覺老翁的家人要帶他去看醫生，精神狀況不佳」。
😭😭😭😭😭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣— Chronic_OG_3rd 🔞 🇮🇪 👌💨💨 #YNWA❤ (@ChronicOG_3) September 15, 2020
The Aul boy use the slushie🤝🧼 machine as hand sanitizer 🤣🤣 pic.twitter.com/2SxBzKeKcv
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