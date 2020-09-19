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與男友在床上纏綿、遇前任全裸爬床 她嚇壞「一口咬掉蛋蛋」

聯合新聞網 / 綜合報導
巴西一名女子咬下前男友的睪丸。 圖／翻攝自YouTube Clique União
巴西一名女子咬下前男友的睪丸。 圖／翻攝自YouTube Clique União

日前於巴西北部的皮奧伊州（Piaui）發生一起驚悚案件。有一名女子布魯娜（Bruna）正與現任男友窩在床上纏綿，而住在附近的前男友佩德羅（Pedro）竟突然闖進她的房間，試圖性侵布魯娜。而她也向警方表示自己是為了抵抗，才會往對方下體胡亂地咬，真的沒想到會一口咬掉男子的睪丸。

據《鏡報》報導，事後布魯娜在一段自拍影片中承認，於9月5日在位於自身於阿爾維斯（Miguel Alves）的住家中攻擊前男友，但完全是因為前男友突然爬上的他床，事發當下過於緊張且出於自衛意識，才會將佩德羅的睪丸咬下。

針對事發當下的狀況，布魯娜說明，那時候佩德羅全裸闖入她房間，且一把將她推到床上意圖想性侵她。而一旁的現任男友也不斷阻止這名突然闖進的男子，但佩德羅仍緊緊抓住她的頭髮。布魯娜表示「因為他在床上已經脫光了，我也揍了他。當他亂扯我的頭髮，我就往下咬了他的睪丸」。對此，布魯娜也強調「因為女人不像男人那麼堅強，所以我去找他的弱點。」更說明自己年幼時曾被性侵兩次，拒絕三度成為受害者。

而佩德羅也因此身受重傷，雖緊急送醫，但手術後仍無法接回其睪丸，只能將傷口縫合。事後，佩德羅仍堅稱是無緣無故被攻擊，並強調自己「我不應該遇到這樣的事情」。對於此案發經過，警方已經展開調查，分別偵訊布魯娜與佩德羅，正在等待男方的身體檢驗結果。

性侵 巴西

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