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美國男子海邊驚見整顆大腦 中文紙鈔包裹警方急化驗
美國威斯康辛州一位建築工人近期到海灘散步，意外發現一個被橡皮筋綑綁的鋁箔包裹，打開後卻令他嚇傻，起初工人以為是雞胸肉，但觀察後發現這竟是一顆大腦，且大腦旁邊還有中文紙鈔和花朵，相當詭異。工人報案後，警方也同意他的看法，認為這看起來就像是大腦，因此緊急將該物送往化驗，不過目前已確認這不是人類的大腦。
根據「FOX6」報導，建築工人吉米（Jimmy Senda）15日在塞繆爾·邁爾斯公園（Samuel Myers Park）散步，尋找海玻璃和其他的物品做藝術品，但卻在海灘發現這件詭異的物品。吉米說「我看到這個用鋁箔包裹的方形包裝，在它周圍有一個粉紅色的橡皮筋，好奇心驅使我將它打開，它看起來有點像雞胸肉，我花了一些時間才察覺到這是一顆大腦」。
詭異的是大腦旁還有中文紙鈔和花朵，吉米跑去附近商家詢問，就連警方到場後也表示這個物品看起來就像是大腦，吉米震驚表示「這裡有很多孩子和家庭，如果有小孩找到了會怎樣」。警方事後將該物送往法醫處化驗，確認該物不是人類的大腦，根據「每日報導」指出，法醫辦公室發言人表示「我們絕對知道這是動物的大腦，我們還不確定那是一種動物」，不過有消息指出這有可能是貓腦。
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