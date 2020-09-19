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「猩人」真有其事？人猿混種曾成功受孕 揭秘前蘇聯可怕實驗

香港01 / 夏洛特
「猩球崛起」電影劇照。圖／福斯提供
「猩球崛起」電影劇照。圖／福斯提供

人類與猩猩混種誕下後代，不一定僅限於科幻電影情節。前蘇聯科學家早在1920年代以人工授精技術，試圖製造新物種「猩猩人」（humanzee）。有指實驗曾成功以人類男性精子讓雌性黑猩猩懷孕，並做到足月產子，引發倫理爭議，專門講解懸案的Youtuber「小烏」介紹過這個實驗的詳情。

事件追溯至1920年代，生物學家伊曼諾芙（Ilya Ivanov）早於1896年成功開發人工授精技術，大量繁殖單匹優良公馬後代，改革了農牧業以往只有自然交配的生態。其後伊萬諾夫獲前蘇聯領導人史太林青睞，命其嘗試培育人猿混血的超級士兵。

當時史太林期望猩猩人可成為國家軍事新力量，他們既擁有人類高智商，亦具備黑猩猩強壯體格。伊萬諾夫以此為目標，帶着龐大資金前往當時是法屬殖民地的非洲畿內亞，並進行了一系列的人猿混種實驗。

惟伊萬諾夫沒料及當地土著婦女普遍不受利誘，拒絕被黑猩猩人工授精。無奈之下，他由最初只嘗試為雌性黑猩猩注入人類精液，至後來以治病為由，欺騙當地女子接受黑猩猩的精液。

有指這次實驗中有雌性黑猩猩成功懷孕，伊萬諾夫遂運牠們回到前蘇聯新建的生育基地。然而很多猩猩誕子後不久，嬰兒便告離世。據稱當時死去的嬰兒都患有一種沒法根治的疫病，徵狀與愛滋病非常相似。

及至1930年，前蘇聯國內爆發「文化大革命」，伊萬諾夫的實驗資料突然被外泄，引發民眾猛烈的道德撻伐。政府迫於民怨，終在該年的12 月 13 日緊急逮捕伊萬諾夫，並在隨後判處他5年刑期。伊萬諾夫出獄後不久，便因病去世，實驗亦再沒有人重啟。

至2005年，前蘇聯民眾才意外從文獻中得知實驗主使者是史太林，而伊萬諾夫本人實則是抗拒人猿混種。不少人推測後者入獄背後，好大可能是與史太林不滿實驗沒有成果有關，並非當時政府要給民眾一個交代。

另有人相信這項實驗實則早已成功，伊萬諾夫只是不肯將成果交給史太林。當中最多人相信喜馬拉雅山「雪人」的真身是猩猩人，但至少仍無法證實真偽。儘管如此，多年來仍有國家不時傳出成功促成人猩混種實驗，引發道德與倫理的爭議。

延伸閱讀：

遊客赴泰國海灘划艇　驚見滿身棕毛「人猿」生物吹笛　原來係……

人與人猿之間神秘動物？　美國研究團隊揭開聖母峰「雪人」真面目

文章授權轉載自《香港01》

蘇聯 電影 倫理 嬰兒 懷孕

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