恐陷牢災！離婚4年後戀上「大12歲岳母」 為愛不懼恩愛30年

英國一位65歲男子克萊夫（Clive Blunden）在1985年與前妻艾琳（Irene Little）離婚，兩人育有2女，沒想到如今克萊夫卻與77歲的岳母布蘭達（Brenda Blunden）卻結為連理，甚至身陷牢獄之災的危機才完成這場婚禮。

綜合外媒報導，77歲的布蘭達回憶到，當時她得知自己的女兒與克萊夫相戀時，對他非常厭惡，直到2人離婚後的第4年，布蘭達與克萊夫之間的關係卻有了莫大的轉變。

「我們墜入愛河了」，布蘭達說「某天晚上，他帶我去喝了一杯，最終我們親吻了」，兩人從岳母與女婿的關係轉變為情侶。他們試圖在1997年登記結婚，但當時國家禁止姻親結婚，克萊夫被警告若是娶布蘭達為妻恐會面臨7年的牢獄之災。

儘管如此，事件終在2005年出現轉機，歐洲人權法院認定禁止姻親結婚侵犯人權，得知喜訊的克萊夫立刻下跪向布蘭達求婚，兩人終於在2007年3月完成結婚登記。可惜的是，這場婚禮只有一位遠方親戚寄送賀卡獻上祝福，連艾琳都認為自己遭到母親的背叛，「我甚至不知道我的媽媽是誰，我被她出賣了，克萊夫讓我的家庭破裂，我永遠都不會原諒她」。

雖然一路遇上許多阻礙，但克萊夫與布蘭達已經在一起30多年，結婚長達13年，他們仍然每天過著幸福快樂的日子，克萊夫也感動的說，「很多人認為這段感情不會長久，但我們比以往都更堅強」。