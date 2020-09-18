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因疫情不能出國 美國姊弟用粉筆畫100天遊世界

香港01 / 衛爾良
美國姊弟用粉筆繪畫各國風景。圖片來源／ instagram
美國姊弟用粉筆繪畫各國風景。圖片來源／ instagram

冠狀病毒全球大流行，很多國家都限制旅客入境，許多人的旅遊大計被迫中止。但在美國芝加哥北部卻有一對年輕姐弟，透過粉筆畫100天環遊世界。到底他們遊歷過什麼地方呢？

疫情下以粉筆畫遊世界 源自於姊弟一個奇想

在過去幾個月中，在美國芝加哥北部的一條馬路上，每天都上演著「環遊世界」的故事。14歲的Everett 每天都在馬路上以粉筆繪畫出全球各地的地標，為9歲的弟弟Camden 完成一幅又一幅明信片般的場景。

在電視節目接受採訪時，兩姐弟解釋了粉筆藝術背後的概念起因。Everett 說：「這簡直太無聊了。我們真的沒事可做，這始於春假，那時我們無法旅行。我們真的為此感到困惑。於是我們走到外面，拿起粉筆，開始做粉筆藝術，然後將其發布網絡上。」

原來兩姊弟從未去過美國以外，而粉筆藝術的靈感來自於他們想去的所有地方。在朋友和鄰居的鼓勵下，Everett 便設定了一個目標，連續100天每天製作一幅全新的粉筆畫。雖然目標早已達成，但在網上粉絲的鼓勵下，Everett 現仍然繼續作畫。

至今Everett 共創作了120多幅粉筆景觀畫，從中國長城到吉薩金字塔，從自由神像到比薩斜塔都有弟弟的身影。她說：「現在我們甚至收到人們的請求，希望我們通過粉筆畫拜訪他們的國家，因為很多人都不能外出旅行。」

除了地標畫外，Everett 亦滿足了弟弟的不同幻想，例如她重現了《不可能的任務》的場景，把弟弟當成片中的英雄角色，從直升飛機上脫身並單手從懸崖邊緣吊下。

在每幅照片背後，原來亦包含著姊弟父親的全力支持。Everett 表示每張粉筆畫照片都是由她的父親以無人駕駛飛機拍攝。除此之外，他還肩負著另一個重任：在每完成一件藝術品後，負責對行車道進行清潔。

為了讓姊弟在下雨天時仍能完成作品，父親還在工作間準備了一片空間，使他們能在水泥地板上作畫。去到最後，Everett 表示家族中並沒有人是藝術家，因此她也不確定自己的藝術能力從何而來。但她回想起來說：「如果你連續做某件事100天，你的確會有所進步和得益。」熟能生巧，Practice makes perfect。不知大家在疫情完結後，最先想到哪裡旅遊呢？

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文章授權轉載自《香港01》

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